Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά, γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η χώρα μας από άκρη σε άκρη, παραδομένη σε πλήθος από δασικές πυρκαγιές, οι οποίες εξαφανίζουν τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου που μας έχουν απομείνει. Οι εικόνες της καταστροφής θλιβερές που μας γεμίζουν με απόγνωση και αποτροπιασμό. Ωστόσο επειδή η ανθρώπινη ζωή είναι εκείνη που μετράει πάνω από όλα, καλό θα ήταν να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές σε περίπτωση που κληθείτε να αντιμετωπίσετε (εσείς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα) κάποιο περιστατικό δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά – Πρόληψη

Η πρόληψη είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την προστασία σου, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μερικές ώρες προετοιμασίας μπορούν να σε γλιτώσουν από επικίνδυνες καταστάσεις.

Καθάρισε τον περιβάλλοντα χώρο – Απομάκρυνε ξερά χόρτα, φύλλα και κλαδιά από αυλές, μπαλκόνια, υδρορροές και στέγες. Δημιούργησε ζώνη ασφαλείας γύρω από το σπίτι – Μια καθαρή λωρίδα χωρίς εύφλεκτα υλικά μπορεί να λειτουργήσει σαν φυσικό εμπόδιο. Έλεγξε και εξόπλισε το σπίτι – Διατήρησε πυροσβεστήρες, λάστιχα ποτίσματος και κουβάδες γεμάτους νερό σε καλή κατάσταση. Απόφυγε επικίνδυνες δραστηριότητες – Μην κάνεις μπάρμπεκιου ή χρησιμοποιείς εργαλεία που παράγουν σπινθήρες σε μέρες υψηλού κινδύνου. Μείνε ενημερωμένος – Έλεγχε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Σχέδιο εκκένωσης – Συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Καθόρισε διαδρομές και σημείο συνάντησης. Σακίδιο Επιβίωσης “έτοιμο να φύγει” – Έγγραφα, κινητό, φορτιστής, φάρμακα, νερό, φακός και πρώτες βοήθειες.

Όταν η φωτιά έχει ξεσπάσει – Άμεση αντίδραση

Όταν οι φλόγες πλησιάζουν, κάθε δευτερόλεπτο μετράει και όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις η ψυχραιμία και η τήρηση των οδηγιών σώζουν ζωές.

Άκου τις Αρχές – Μην αγνοείς τις ειδοποιήσεις από το 112 ή τα τοπικά μέσα. Ετοιμάσου να φύγεις – Πάρε το σακίδιο, φόρεσε βαμβακερά ρούχα, μακριά μανίκια, κλειστά παπούτσια και αν μπορείς, ένα καπέλο. Ακολούθησε τις υποδεικνυόμενες διαδρομές – Μην δοκιμάζεις shortcuts, η φωτιά αλλάζει κατεύθυνση απρόβλεπτα. Ασφάλισε το σπίτι – Κλείσε πόρτες, παράθυρα και παροχές ρεύματος/αερίου πριν φύγεις. Αν εγκλωβιστείς – Μετακινήσου σε ανοιχτό σημείο, σκέπασε το στόμα και τη μύτη με βρεγμένο ύφασμα, ξάπλωσε χαμηλά για καθαρότερο αέρα. Απόφυγε τους καπνούς – Ο καπνός είναι συχνά πιο επικίνδυνος από τις φλόγες. Μείνε μακριά από την κατεύθυνσή του. Μην επιστρέφεις πριν την άδεια των Αρχών – Οι αναζωπυρώσεις μπορεί να συμβούν και ώρες μετά. Κράτα την ψυχραιμία σου – O πανικός οδηγεί σε λάθος κινήσεις.

Extra Life Tips για ασφάλεια

Κατέβασε εφαρμογές ειδοποίησης (π.χ. Civil Protection GR) για real-time alerts.

Μάθε βασικές πρώτες βοήθειες – ειδικά για εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Δίδαξε τα παιδιά να ακολουθούν το σχέδιο εκκένωσης χωρίς να πανικοβάλλονται.

Συνεργάσου με τους γείτονες – Ομαδικός συντονισμός αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

Κύριο μήνυμα: Η φωτιά δεν συγχωρεί λάθη. Με σωστή πρόληψη και απόλυτη τήρηση των οδηγιών των Αρχών, μπορείς να προστατεύσεις τη ζωή σου, την οικογένειά σου και την περιουσία σου.