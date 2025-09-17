Όταν μιλάμε για εξωφρενικά ενοίκια, το μυαλό πάει αυτόματα σε μητροπόλεις όπως το Λονδίνο ή το Παρίσι. Κι όμως, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση Property Index 2025 της Deloitte, η ακριβότερη ευρωπαϊκή πόλη για τους ενοικιαστές δεν είναι καμία από τις δύο.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το νοίκι είναι η μεγαλύτερη «τρύπα» στον μηνιαίο προϋπολογισμό. Πριν καλά-καλά μπει ο μισθός, έχει ήδη εξαφανιστεί για να πληρωθεί το σπίτι. Αν αυτό σου φαίνεται βαρύ, φαντάσου πώς είναι η κατάσταση σε χώρες όπου τα ποσά εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Η μελέτη της Deloitte, που συγκρίνει τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε δεκάδες πόλεις, έδειξε ότι στην κορυφή βρίσκεται το… Λουξεμβούργο. Εκεί, οι ενοικιαστές καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο 43,40 ευρώ το τετραγωνικό τον μήνα — ποσό σχεδόν δεκαπλάσιο σε σχέση με το Δυρράχιο της Αλβανίας, το οποίο έχει τα πιο χαμηλά ενοίκια στη λίστα.

Ακολουθούν πόλεις που παραδοσιακά συνδέονται με στεγαστική κρίση: το Παρίσι με 32 €/τ.μ. στη δεύτερη θέση και το Δουβλίνο με 31,70 €/τ.μ. στην τρίτη. Εντυπωσιακό είναι ότι το Λονδίνο, παρά τη φήμη του για τα απλησίαστα νοίκια, περιορίζεται στην 9η θέση με 23,80 €/τ.μ.

Οι 10 πιο ακριβές πόλεις για ενοικίαση στην Ευρώπη

Λουξεμβούργο – 43,40 €

Παρίσι – 32 €

Δουβλίνο – 31,70 €

Βαρκελώνη – 29,90 €

Όσλο – 27,30 €

Μαδρίτη – 27,10 €

Άμστερνταμ – 26,30 €

Κοπεγχάγη – 24,80 €

Λονδίνο – 23,80 €

Γκάλγουεϊ – 22,90 €