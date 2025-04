Πάνω από 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Τόκιο και στο Χονγκ Κονγκ για να συμμετάσχουν σε έναν εντελώς διαφορετικό διαγωνισμό: το “Space-Out Competition” ή αλλιώς “Διαγωνισμός Χαζέματος”. Ο στόχος; Να μην κάνουν απολύτως τίποτα για 90 ολόκληρα λεπτά.

Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, από τη visual artist Woopsyang, η οποία είχε βιώσει εξουθένωση και έντονο άγχος από την καθημερινότητά της. «Αναρωτιόμουν γιατί αγχώνομαι τόσο όταν δεν κάνω τίποτα», είπε η ίδια στο CNN. «Έβλεπα τους άλλους να ζουν με γρήγορους ρυθμούς και ένιωθα ότι δεν είμαι αρκετή. Ίσως όμως κι αυτοί να ήθελαν να κάνουν ένα διάλειμμα, όπως εγώ».

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα ενός διαγωνισμού όπου όλοι απλώς… χαζεύουν μαζί, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Από τότε, ο διαγωνισμός έχει ταξιδέψει σε πόλεις όπως το Πεκίνο, το Ρότερνταμ, η Ταϊπέι, το Τόκιο και το Χονγκ Κονγκ.

competitive daydreamers gathered in Tokyo today for the “2024 Space-out Competition”

Heart rates were checked and anyone who laughs, talks or dozes off was eliminated during the 90 min competition.

pic.twitter.com/HRAqh7j5fB

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) October 13, 2024