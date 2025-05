Ένα βίντεο που ανέβασε πρόσφατα ο TikToker @daweed.zz — γνωστός για τις μουσικές του… εξορμήσεις ανά τον κόσμο — ήρθε να μας θυμίσει ότι οι Έλληνες μπορεί να έχουμε κέφι, αλλά όχι πάντα… επί παραγγελία. Ο δημιουργός με τους χιλιάδες followers γύρισε βίντεο στο μετρό της Αθήνας και, όπως φαίνεται, περίμενε κάτι παραπάνω από απλά βλέμματα.

Με ένα JBL παραμάσχαλα και τη μουσική να βαράει λες και είμαστε σε beach party στη Μύκονο, ο @daweed.zz έκανε τη γνωστή του εμφάνιση μέσα στο βαγόνι, ελπίζοντας, τι άλλο, σε λίγη μαγεία, λίγη διάδραση, λίγη… Ελλάδα του TikTok. Αντ’ αυτού, οι επιβάτες τον κοίταζαν μάλλον απορημένοι, αν όχι εντελώς απαθείς.



Και τότε ήρθε το caption που άναψε φωτιές: «Where are you now??» συνοδευόμενο από το -τολμηρό;- σχόλιο «Είμαστε ο πιο ξενέρωτος λαός». Ε, δεν ήθελε και πολύ. Τα σχόλια έσκασαν σαν ποπ κορν! Άλλοι έσπευσαν να συμφωνήσουν, λέγοντας «Εγώ θα σηκωνόμουν και θα χόρευα», άλλοι αναρωτήθηκαν «Τόσο κλειστοί και πικρόχολοι καταντήσαμε;», ενώ κάποιοι το πήγαν ένα βήμα παραπέρα με το «Σε άλλες χώρες όλοι συμμετέχουν. Εδώ τον κοιτάμε περίεργα».



Πάντως, ο ίδιος ο TikToker δεν είναι χτεσινός. Έχει ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα: μουσική σε δημόσιους χώρους, ένα ηχείο που θυμίζει μικρή βαλίτσα και ένα βλέμμα που ψάχνει συμμετοχή. Κάποιες φορές τη βρίσκει, άλλες όχι. Στην Αθήνα… not so much.

Το όλο σκηνικό άνοιξε πάντως μια ενδιαφέρουσα κουβέντα: είμαστε πράγματι τόσο “σφιγμένοι” ή απλώς δεν μας αρέσει να μας διακόπτουν το πρωινό δρομολόγιο με… φεστιβάλ δρόμου;

Ίσως τελικά το ερώτημα «Where are you now??» να μην αφορά μόνο το κοινό στο βαγόνι, αλλά όλους μας. Γιατί κάπου ανάμεσα στη μουσική, τα likes και την πραγματικότητα, χάνεται αυτός ο περίφημος αυθορμητισμός που λέμε ότι έχουμε. Ή μήπως απλώς… δεν γουστάρουμε να τον κάνουμε show;