Αυτό το φαινόμενο της “υπεροχής” σε μια σχέση, έχει πάρει τη μορφή του “Shrekking”, από τον γνωστό χαρακτήρα Σρεκ.

Με λίγα λόγια, το “Shrekking” περιγράφει την επιλογή να βγεις με κάποιον που θεωρείς ότι είναι “κατώτερός” σου, πιστεύοντας ότι έτσι θα έχεις το πάνω χέρι στη σχέση και δεν θα πληγωθείς.

Το να Σρεκάρεις είναι όταν αυτή η στρατηγική αποτυγχάνει παταγωδώς: τελικά, αυτό το άτομο που θεωρούσες κατώτερο σου σε απορρίπτει, σε πληγώνει ή σου φέρεται άσχημα.

Γιατί θεωρείται “τοξική” συμπεριφορά;

Η ιδέα του Shrekking βασίζεται σε μια υποτιθέμενη ιεραρχία στον κόσμο του dating, όπου οι άνθρωποι έχουν μια “αξία στην αγορά” με βάση την εμφάνιση, την ηλικία, το εισόδημα και άλλους επιφανειακούς παράγοντες.

Το Shrekking λοιπόν σημαίνει ότι θεωρείς τον άλλον κατώτερο σε αυτή την ιεραρχία, κάτι που είναι πολύ υποτιμητικό. Συγκεκριμένα, η αναφορά στον Σρεκ υποδηλώνει ότι θεωρείς το άλλο άτομο αισθητικά κατώτερο, κάτι που είναι ιδιαίτερα κακόβουλο.

Ενώ είναι αλήθεια ότι η κοινωνία μας δίνει σημασία σε παράγοντες όπως η εμφάνιση και τα χρήματα, το να βασίζεις τις σχέσεις σου σε αυτούς είναι τοξικό και επιφανειακό. Η πραγματική έλξη και η σύνδεση είναι πιο πολύπλοκες. Αν πιστεύεις ότι κάποιος σου έκανε κακό επειδή του έκανες τη χάρη να ασχοληθείς μαζί του, τότε ίσως το πρόβλημα είναι σε σένα.

Ο πραγματικός λόγος που συμβαίνει το “Shrekking”

Το “Shrekking” είναι μια συμπεριφορά που πηγάζει από τον φόβο και την αποφυγή. Όταν κάποιος επιλέγει να “βγει με κάποιον που είναι πιο χαμηλού επιπέδου” ή με κάποιον που δεν τον ελκύει πραγματικά, το κάνει για να προστατευτεί από τον κίνδυνο της απόρριψης ή του πόνου. Είναι ένας αμυντικός μηχανισμός.

Αυτό όμως δεν είναι υγιής τρόπος για να δημιουργήσει κανείς μια επιτυχημένη σχέση. Στην καλύτερη περίπτωση, καταλήγεις σε μια ανικανοποίητη σχέση με κάποιον που θεωρείς κατώτερό σου, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη δυσαρέσκεια και από τις δύο πλευρές.

Τι πρέπει να έχεις κατά νου αν σου συμβεί:

Δεν φταίει ο άλλος: Αυτή η κατάσταση δεν αφορά το άτομο που σε “πλήγωσε”, αλλά εσένα και τις προηγούμενες εμπειρίες που σε έχουν πληγώσει.

Εσύ ευθύνεσαι: Βρέθηκες σε αυτή τη θέση επειδή προσπάθησες να αποφύγεις τον πόνο. Οι αμυντικοί μηχανισμοί λειτουργούν μέχρι που δεν λειτουργούν πλέον.

Κάνε ένα διάλειμμα: Ίσως είναι καιρός να κάνεις ένα διάλειμμα από το dating, να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις και ίσως να μιλήσεις με έναν θεραπευτή για να διαχειριστείς συναισθήματα από προηγούμενες σχέσεις που ακόμα σε επηρεάζουν τελικά.

Με λίγα λόγια, είναι κατανοητό να νιώθεις απογοητευμένη, αλλά αν αυτές οι απογοητεύσεις σε οδηγούν σε προσπάθειες να “ανυψωθείς” εις βάρος του άλλου και τελικά αποτυγχάνουν, ίσως είναι καιρός να κάνεις ένα βήμα πίσω, πριν αρχίσεις να συμπεριφέρεσαι κι εσύ όπως… ο Σρεκ.