Το brand de.bour δημιουργήθηκε το 2005 από τη Ντέπη Μπουρνάζου, αρχικά έχοντας ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατασκευή χειροποίητων αξεσουάρ, ενώ από το 2011 έως και σήμερα εστιάσαμε στο σχεδιασμό και τη χειροποίητη κατασκευή γυναικείων υποδημάτων. Κάθε χρόνο δημιουργούμε δύο συλλογές, μια για Φθινόπωρο/ Χειμώνα και μια για Άνοιξη/ Καλοκαίρι. Το στυλ που χαρακτηρίζει τα de.bour είναι ένα πάντρεμα κλασικών σχεδίων και σύγχρονων τάσεων, φέροντας συχνά κάποια στοιχεία ρετρό αισθητικής και μπόλικη παιχνιδιάρικη διάθεση.

Χρησιμοποιούμε κυρίως δέρμα και ορισμένες φορές ύφασμα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Όλα μας τα παπούτσια είναι 100% χειροποίητα με λεπτομέρειες που επίσης γίνονται στο χέρι και τους δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα. Ζωγραφισμένες σόλες σε sneakers, χειροποίητα ξύλινα τακούνια με ιδιαίτερα σχήματα για πέδιλα και γόβες, αλλά και στολισμένα τακούνια για μποτάκια είναι κάποια από αυτά τα στοιχεία.

Το μότο μας είναι : » One can never have too many shoes»