Ο θάνατος είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, έστω κι αν οι περισσότεροι αποφεύγουν να μιλούν ανοιχτά γι’ αυτόν. Κάποιοι αναρωτιούνται για την ψυχή και το πνευματικό κομμάτι, άλλοι όμως θέλουν πιο «χειροπιαστές» απαντήσεις: τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα μας από τη στιγμή που η ζωή το εγκαταλείπει; Σε μια ειλικρινή συζήτηση με το Ladbible Stories, ο Victor M. Sweeney, νεκροθάφτης και διευθυντής τελετών, απάντησε στις πιο συχνές απορίες γύρω από τον θάνατο, μιλώντας με τρόπο ψύχραιμο αλλά και αποκαλυπτικό.

Οι πρώτες 24 ώρες

Σύμφωνα με τον Sweeney, το διάστημα αμέσως μετά τον θάνατο είναι καθοριστικό. Το σώμα μπαίνει σε μια διαδικασία που ονομάζεται «μεταθανάτιο διάστημα» – από τη στιγμή του θανάτου μέχρι την καύση ή την ταρίχευση. Όπως εξηγεί, οι αλλαγές εξαρτώνται πλήρως από τις συνθήκες. Ένα δροσερό δωμάτιο μπορεί να καθυστερήσει την αποσύνθεση, ενώ η ζέστη και η υγρασία την επιταχύνουν. «Μέσα σε μία μόλις μέρα τα πράγματα μπορεί να είναι απόλυτα διαχειρίσιμα ή να εξελιχθούν πολύ άσχημα», σημειώνει.

Η πιο ασυνήθιστη εμπειρία

Ο ίδιος θυμάται μια ιδιαίτερη περίπτωση: κάποιον που είχε μείνει νεκρός δύο μέρες πριν τον εντοπίσουν, αλλά το σώμα του βρισκόταν σε εξαιρετικά καλή κατάσταση λόγω του ψυχρού περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, όπως εξηγεί, μετά από λίγο το αίμα συσσωρεύεται στο κάτω μέρος του σώματος (livor mortis), πήζει και παίρνει ζελατινώδη μορφή. «Μπορεί να ακούγεται αποκρουστικό, αλλά κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει ένας μοναδικός κανόνας για το πώς εξελίσσεται το σώμα στις πρώτες ώρες», λέει χαρακτηριστικά.

Γιατί είναι σημαντική η ταρίχευση

Η ταρίχευση, σύμφωνα με τον Sweeney, είναι το μέσο με το οποίο επιβραδύνεται η διαδικασία της αποσύνθεσης. Όπως τονίζει, το σώμα δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνο μετά τον θάνατο, όμως οι εσωτερικές αλλαγές ξεκινούν αμέσως. «Από την πρώτη κιόλας ώρα, τα βακτήρια του εντέρου –εκείνα που μας βοηθούν στη χώνεψη– αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται χωρίς έλεγχο, γιατί το ανοσοποιητικό δεν υπάρχει πια για να τα περιορίσει». Αν το σώμα παραμείνει αρκετές μέρες χωρίς παρέμβαση, εμφανίζεται πρήξιμο, αποχρωματισμός και αποκόλληση του δέρματος.

Έτσι, μέσα από τα λόγια ενός επαγγελματία που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με το αναπόφευκτο, αποκαλύπτεται η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από το πιο μεγάλο μυστήριο της ζωής: τον θάνατο.