Το Red Bull Kart Fight ολοκληρώθηκε, με τον μεγάλο τελικό, το Σάββατο 25 Απριλίου και άφησε πίσω του δυνατές στιγμές και έναν μεγάλο νικητή που ετοιμάζει βαλίτσες για το Red Bull Ring στην Αυστρία, για να οδηγήσει μία F4.

Για περισσότερο από δύο μήνες, η πίστα Circuit27 στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, με platinum sponsor την Alumil, μετατράπηκε στο απόλυτο racing playground. Από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 19 Απριλίου, οδηγοί κάθε επιπέδου μπήκαν σε Time Attack mode, πιέζοντας τον εαυτό τους γύρο με τον γύρο για μια θέση στην ελίτ 30άδα, που θα έφτανε στον τελικό.

Ένας τελικός αντάξιος της πρόκλησης

Οι 30 πιο γρήγοροι πέρασαν στον μεγάλο τελικό και το επίπεδο ανέβηκε κατακόρυφα, παρουσία πλήθους κόσμου που έδωσε παλμό στην πιο κρίσιμη στιγμή του challenge. Warm Up, Qualifying, Pre-Finals και Final round με τους 16 κορυφαίους, συνέθεσαν ένα εκρηκτικό Sprint Race format, με προσπεράσματα στα όρια και ένταση που κράτησε μέχρι την τελευταία στροφή.

Εδώ δεν μετρούσαν μόνο τα milliseconds. Μετρούσαν η ενέργεια, η στρατηγική και το πόσο βαθιά μπορείς να πατήσεις το γκάζι όταν όλα κρίνονται σε έναν γύρο.

Η παρουσία του κόσμου έδωσε ξεχωριστή ενέργεια στον τελικό, ενισχύοντας το κλίμα και μετατρέποντας τον αγώνα σε μια ολοκληρωμένη motorsport εμπειρία.

Το απόλυτο έπαθλο

Στο τέλος, ένας ήταν αυτός που ξεχώρισε! Ο μεγάλος νικητής κέρδισε μια once-in-a-lifetime εμπειρία: ταξίδι στο Red Bull Ring στην Αυστρία και οδήγηση μονοθεσίου F4, με καθοδήγηση επαγγελματιών οδηγών.

Οι δύο επόμενοι της κατάταξης, όμως, δεν έμειναν πίσω, καθώς εξασφάλισαν σεμινάρια αγωνιστικής οδήγησης στην πίστα Circuit27 και το επόμενο level στο motorsport journey τους.

Ένα challenge που έγινε θεσμός

Με τη δυναμική συμμετοχή του κοινού, το Red Bull Kart Fight επιβεβαίωσε τη θέση του ως ένα από τα πιο συναρπαστικά racing events στη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία σε οδηγούς κάθε επιπέδου να ζήσουν την εμπειρία της αγωνιστικής οδήγησης.

Το Red Bull Kart Fight απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ταχύτητα δεν είναι απλώς θέμα εμπειρίας, αλλά πάθους, επιμονής και διάθεσης να ξεπεράσεις τον εαυτό σου!