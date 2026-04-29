Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται το Cinco de Mayο, μια γιορτή που διαρκεί ολόκληρο τον Μάιο. Από την 1η έως και τις 31 Μαΐου, το Cafe μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για όσους θέλουν να βιώσουν την αυθεντική λατινοαμερικάνικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο limited-time μενού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκρηκτικές γεύσεις της μεξικανικής κουζίνας.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι εντυπωσιακές μαργαρίτες των 36oz, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της εμπειρίας Cinco de Mayo. Οι λάτρεις των cocktails μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μοναδικές προτάσεις που απογειώνουν τις αισθήσεις, όπως η Baja California Blackberry με Jose Cuervo Gold, φρέσκες φράουλες και βατόμουρα ή η πικάντικη Mexico City Mango με πουρέ μάνγκο και Sambal Chili rim. Για όσους αναζητούν την απόλυτη εσπεριδοειδή εμπειρία, η Cancún Orange Cadillac με Grand Marnier float και Cointreau προσφέρει το απαραίτητο αριστοκρατικό twist.

Το γαστρονομικό ταξίδι πλαισιώνεται από αυθεντικές επιλογές, με τις Queso Fajitas με ψητό κοτόπουλο, charred corn και Cilantro Lime Crema να κλέβουν τις εντυπώσεις , ξεκινώντας ιδανικά με τα κλασικά Chips & Queso με ζεστή σάλτσα τυριού και seasoned ground beef.

Η μεξικάνικη εμπειρία ολοκληρώνεται με τον πιο ρυθμικό τρόπο. Την Παρασκευή 1η Μαΐου, την Τρίτη 5 Μαΐου (ανήμερα του Cinco de Mayo), καθώς και τις Παρασκευές 22 και 29 Μαΐου, το Hard Rock Cafe Athens φιλοξενεί Latin DJ sets από τις 19:30 έως τις 23:30.

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52 Μοναστηράκι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 324 5170