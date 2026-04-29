Τι λένε οι ψυχολόγοι για την Γιορτή της Μητέρας; Γιατί δεν είναι απλώς μια γιορτή, αλλά μια ανάγκη για ένα βαθύ “ευχαριστώ”

Καθώς πλησιάζει η 10η Μαΐου, οι βιτρίνες γεμίζουν λουλούδια και οι διαφημίσεις μας υπενθυμίζουν ασταμάτητα τη Γιορτή της Μητέρας. Μέσα σε αυτή την έντονη εμπορικοποίηση, είναι εύκολο να χάσουμε την πραγματική ουσία της ημέρας. Ωστόσο, πίσω από τις γιορτινές κάρτες και τις τυπικές ευχές, κρύβεται μια βαθιά, πανανθρώπινη ψυχολογική ανάγκη. Η ανάγκη της αναγνώρισης και της έκφρασης ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο που, τις περισσότερες φορές, έχει διαμορφώσει τον πυρήνα της ύπαρξής μας.

Από τα πρώτα στάδια της ζωής ενός ανθρώπου, η μητρική φιγούρα αποτελεί το πρωταρχικό σημείο αναφοράς. Είναι ο ασφαλής λιμένας, η πηγή της άνευ όρων αποδοχής και ο καθρέφτης μέσα από τον οποίο το παιδί μαθαίνει τον εαυτό του και τον κόσμο. Καθώς μεγαλώνουμε και ανεξαρτητοποιούμαστε, η σχέση αυτή μεταβάλλεται, περνάει από συγκρούσεις, επαναπροσδιορίζεται και τελικά ωριμάζει. Σε αυτή την ενήλικη φάση, η γιορτή της μητέρας παύει να είναι μια απλή υπενθύμιση στο ημερολόγιο και μετατρέπεται σε μια ευκαιρία για ένα συνειδητό, ουσιαστικό “ευχαριστώ” για όλες εκείνες τις αθόρυβες θυσίες που πλέον, ως ενήλικες, μπορούμε να κατανοήσουμε.

Την ψυχολογική βαρύτητα αυτής της ημέρας και τον αντίκτυπο που έχει τόσο στη μητέρα όσο και στο παιδί, αναλύει η Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος (MSc), κα. Βρυώνη Ηλέκτρα, επισημαίνοντας τις αθέατες δυναμικές αυτής της σχέσης “Η σχέση του παιδιού με την μητέρα αποτελεί την πιο σύνθετη σχέση που έχει ο άνθρωπος και τον απασχολεί σε όλη την ζωή του. Η Γιορτή της μητέρας, πέρα από την εμπορική της πλευρά, αποτελεί μια ευκαιρία να γιορτάσουμε, να συνδεθούμε και να πούμε ένα ευχαριστώ. Ένα αυθεντικό “ευχαριστώ” δεν σημαίνει ότι όλα ήταν τέλεια, αλλά πως τιμούμε την σύνδεση και την σχέση μαζί με την πραγματική μας μητερα, με τις δύσκολες και τις εύκολες στιγμές”.

Πώς, όμως, μεταφράζεται αυτό το ψυχολογικό «ευχαριστώ» στην πράξη; Η ουσιαστική ευγνωμοσύνη δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά πρόθεση και συναίσθημα. Συχνά, η μεγαλύτερη χαρά κρύβεται στη διατήρηση των κοινών μας στιγμών. Ένα προσεγμένο προσωποποιημένο δώρο που φτιάχτηκε αποκλειστικά με σκέψη για εκείνη, αποτελεί μια απτή απόδειξη της φροντίδας μας. Αντίστοιχα, η οργάνωση των κοινών μας βιωμάτων σε ένα όμορφο φωτογραφικό άλμπουμ επιτρέπει στη μητέρα να ανατρέχει στις πιο ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές όποτε το έχει ανάγκη.

Ακόμα και οι πιο απλά δώρα έχουν τεράστια συναισθηματική αξία. Η συλλογή μικρών, σημαντικών αντικειμένων μέσα σε ένα κουτί αναμνήσεων ή η επιλογή αγαπημένων οικογενειακών πορτρέτων που θα τοποθετηθούν σε κομψές κορνίζες για το σαλόνι της, είναι κινήσεις που της δείχνουν πως η ιστορία που γράψατε μαζί είναι πολύτιμη. Ουσιαστικά, το ιδανικό δώρο για τη μητέρα δεν αξιολογείται με οικονομικά κριτήρια, αλλά με το πόσο ικανό είναι να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και την αγάπη.

Φέτος, στις 10 Μαΐου, ας μην αντιμετωπίσουμε τη μέρα ως μια υποχρέωση. Ας την δούμε ως την τέλεια αφορμή για να σταματήσουμε τον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας, να κοιτάξουμε τη μητέρα μας στα μάτια, ή να την πάρουμε ένα τηλέφωνο αν βρισκόμαστε μακριά, και να της προσφέρουμε κάτι που θα κρατήσει στον χρόνο. Ένα αληθινό ευχαριστώ που θα της θυμίζει καθημερινά τον πιο σπουδαίο ρόλο της ζωής της.