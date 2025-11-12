Ένας νέος νόμος στη Σλοβακία που φιλοδοξεί, θεωρητικά, να ενισχύσει την ασφάλεια στα πεζοδρόμια, έχει καταφέρει μάλλον το ακριβώς αντίθετο, να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και… διαδικτυακό τρολάρισμα.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, που ψηφίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι όσοι κινούνται στα πεζοδρόμια, από πεζούς μέχρι ποδηλάτες και οδηγούς ηλεκτρικών σκούτερ, θα πρέπει να τηρούν ανώτατο όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα. Οι παραβάτες, μάλιστα, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Το διαδίκτυο πήρε… φωτιά

Η απόφαση προκάλεσε γέλιο αλλά και οργή. Στα social media κυκλοφορούν πλέον σατιρικές εικόνες με ραντάρ που “πιάνουν” πεζούς να περπατούν με 6,2 χλμ/ώρα και τους προειδοποιούν να “επιβραδύνουν”, ή με “άδειες περπατήματος” για όσους θέλουν να κυκλοφορούν νόμιμα στο πεζοδρόμιο.

Ο Νταν Κόλαρ, πρόεδρος της οργάνωσης Cyklokoalicia, που υποστηρίζει την ήπια κινητικότητα, χαρακτήρισε τον νόμο “παράλογο”. Όπως είπε, “είναι πρακτικά αδύνατο να διατηρήσει κανείς την ισορροπία του στα 6 χλμ/ώρα, ακόμη και παιδιά 3 ή 4 ετών ξεπερνούν αυτό το όριο με τα ποδηλατάκια τους”.

Οι “Ανήσυχες Μητέρες” και το κάλεσμα στον πρόεδρο

Παράλληλα, μια άλλη οργάνωση πολιτών με την ονομασία “Ανήσυχες Μητέρες” κάλεσε τον πρόεδρο Ρόμπερτ Φίτσο να μην υπογράψει και επικυρώσει τον νόμο, τονίζοντας πως έτσι τιμωρούνται οι απλοί πολίτες αντί να επιλύονται τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας.

Οι αριθμοί πίσω από τη συζήτηση

Μόνο το 2023, 67 πεζοί και 22 ποδηλάτες ή χρήστες σκούτερ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στη Σλοβακία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσα από αυτά τα ατυχήματα συνέβησαν σε πεζοδρόμια.

Από τότε που ο πρωθυπουργός Φίτσο επανήλθε στην εξουσία το 2023, έχει προωθήσει σειρά νόμων που, κατά τους επικριτές του, περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες. Κι όλα αυτά σε μια χώρα που έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στον κόσμο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως, αν τελικά εφαρμοστεί, ο νέος “νόμος των 6 χλμ/ώρα” θα μείνει στην ιστορία ως το πιο… αργό μέτρο οδικής ασφάλειας που θεσπίστηκε ποτέ.