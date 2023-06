Λιτή αισθητική, στοιχεία πολυτέλειας, προσήλωση στη λεπτομέρεια, συνθήκες μοναδικής ιδιωτικότητας και με φήμη που το κατατάσσει στα καλύτερα ξενοδοχεία του νησιού. Το όραμα των BILL&COO HOTELS στη Μύκονο είναι η δημιουργία ultra-private resort, με υψηλή αισθητική και φιλόξενους χώρους που αποπνέουν άνεση και οικειότητα, χαρίζοντας αίσθηση ευφορίας, ρομαντισμού αλλά και στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης. Μέσα από μια αποκλειστική, premium εμπειρία, το συγκρότημα από πολυτελείς βίλες και σουίτες στην ανατολική πλευρά του νησιού ανανεώνεται αυτό το καλοκαίρι, με νέους χώρους φιλοξενίας, επαναπροσδιορίζοντας τον όρο “barefoot luxury”.

The BILL&COO Way of Life!

Εκπληκτικές ανέσεις και επιλογές διαθέσιμες μόνο για BILL&COO επισκέπτες, από εστιατόρια και παραλία ή πισίνα σε απόσταση αναπνοής από την ακτή. Απομόνωση και παράλληλα, για όσους το επιλέξουν, στιγμές διασκέδασης και έντονη νυχτερινή ζωή, μια ανάσα μακριά. Στον Άγιο Ιωάννη και τη Μεγάλη Άμμο στη Μύκονο, τα δύο συγκροτήματα δημιουργούν μια ιδιωτική όαση, φέρνοντας κάθε επισκέπτη σε επαφή με μια απόλυτα προσωποποιημένη, πολυτελή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις δικές του ανάγκες και επιθυμίες.

BILL&COO COAST SUITES στη γραφική χερσόνησο του Αγίου Ιωάννη

Στις 25 πολυτελείς, διαθέσιμες μόνο για ενήλικες, BILL&COO COAST SUITES, το ειδυλλιακό σκηνικό μας καλεί να αφεθούμε στην αρμονία που αποπνέει το συγκλονιστικό τοπίο. Οι σουίτες διαθέτουν ευρύχωρα μπαλκόνια και βεράντες, με όλα τα υπνοδωμάτια να έχουν απεριόριστη θέα στο Αιγαίο και το ιερό νησί της Δήλου και κάποιες από αυτές να έχουν άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική πισίνα και την παραλία. Από αυτό το καλοκαίρι, το BILL&COO COAST SUITES υποδέχεται τους επισκέπτες του στους νέους χώρους του. Προστίθενται 10 πολυτελείς Grand Coastal Suites με ιδιωτική πισίνα, για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν στο σύνολό τους για τη διαμονή φιλοξενούμενων σε ειδικά events. Στο ίδιο συγκρότημα, θα είναι επίσης διαθέσιμες για πρώτη φορά φέτος, 2 ατμοσφαιρικές Grand Coastal Villas, των 2 και 4 υπνοδωματίων αντίστοιχα. Το BILL&COO COAST SUITES είναι ένα από τα λίγα ξενοδοχεία στη Μύκονο που διατηρούν Beach Club και Coast Pool Bar με πισίνα ακριβώς μπροστά από την παραλία και θέα τον απέραντο αιγαιοπελαγίτικο ορίζοντα.

Η νέα πισίνα του συγκροτήματος, 180τ.μ., έχει επανασχεδιαστεί με σύγχρονη αισθητική και υπερχείλιση που ενώνει οπτικά τη στάθμη του νερού με τη θάλασσα, προσφέροντας θέα που κόβει την ανάσα. Η τοποθεσία επιτρέπει στους επισκέπτες να περπατήσουν κατευθείαν από τη σκιά στην άμμο, έχοντας παράλληλα άμεση πρόσβαση από τις σουίτες και τη βίλα, στην ιδιωτική παραλία, αποκλειστικά διαθέσιμη μόνο σε όσους διαμένουν στο BILL&COO. Στις παροχές περιλαμβάνεται και η δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με πολυτελές αυτοκίνητο.

BILL&COO SUITES & LOUNGE και BILL&COO VILLAS στη Μεγάλη Άμμο

To BILL&COO SUITES & LOUNGE, το συγκρότημα που ψηφίστηκε ανάμεσα στα «Top 20 Best Hotels in Greece and Turkey by Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022», προσφέρει ένα καλοκαιρινό καταφύγιο σε επισκέπτες που θέλουν να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την κοσμοπολίτικη Χώρα της Μυκόνου (μόλις 550 μέτρα) και παράλληλα, σε ένα πολυτελές περιβάλλον που αποπνέει γαλήνη. Το BILL&COO SUITES & LOUNGE διαθέτει 32 μεγάλες σουίτες, άπλετο φυσικό φως, απέραντη θέα και πινελιές κυκλαδίτικου πολιτισμού, όπως το παρεκκλήσι που λειτουργεί εντός του συγκροτήματος.

Στο ίδιο σημείο, οι 3 πλήρως εξοπλισμένες BILL&COO VILLAS, με έμπνευση τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, συνδυάζουν τη γνήσια αισθητική της Μυκόνου με τα φυσικά υλικά που αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή τους. Στους χώρους τους επικρατεί η αυθεντική συνθήκη ησυχίας και ιδιωτικότητας. Η προσωποποιημένη εμπειρία ολοκληρώνεται με παροχές υδρομασάζ και ιδιωτικές πισίνες, δυνατότητα προσωπικού γυμναστή, συνεδρίες yoga και pillates, χαλαρωτικό μασάζ, μαθήματα ιστιοπλοΐας και ελικοπτέρου, σοφέρ, υπηρεσίες babysitting και ιδιωτικού σεφ, για όσους επιθυμούν να απολαύσουν στη βίλα τους τα δημοφιλή BILL&COO πιάτα. Για αυτούς που θέλουν να φιλοξενήσουν τα δικά τους event, οι 3 βίλες ενώνονται, δημιουργώντας τον ιδανικό χώρο. Εκτός από τη δυνατότητα για ιδιωτικό σεφ, προσφέρονται επιλογές και από το Menu του Gastronomy Project.

Κορυφαίοι Γαστρονομικοί Προορισμοί

Το Beefbar Mykonos του BILL&COO COAST στη μαγευτική τοποθεσία του Αγίου Ιωάννη, είναι το πρώτο Beefbar που άνοιξε στην Ελλάδα και γίνεται για μια ακόμα χρονιά σημείο γαστρονομικής αναφοράς στο νησί. Με θέα το ηλιοβασίλεμα, ο Executive Chef Ντίνος Φωτεινάκης και ο επικεφαλής Chef Γιάννης Μπάμπαλης, παρουσιάζουν πιάτα της ξεχωριστής Beefbar φιλοσοφίας, εμπνευσμένα από τις δημοφιλέστερες συνταγές από όλο τον κόσμο, με κυρίαρχο στοιχείο το κρέας και προέλευση την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα εμβληματικά πιάτα της διάσημης Beefbar αλυσίδας κατέκτησαν το 2023 την 1η θέση στα «World’s 101 Best Steak Restaurants Awards».

Στο Gastronomy Project του BILL&COO SUITES AND LOUNGE στη Μεγάλη Άμμο, γεύσεις και επιρροές από τη μεσογειακή και τη γαλλική κουζίνα συνθέτουν πιάτα υψηλής γαστρονομίας. Με έμφαση στα επιλεγμένα, ποιοτικά συστατικά που συλλέγονται από διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, και τη συνοδεία εξαιρετικών ποικιλιών κρασιού από Ελληνικούς και διεθνείς αμπελώνες, το Menu Degustation του Executive Chef Ντίνου Φωτεινάκη και του επικεφαλής Chef Γιώργου Αραπιάν προσφέρει κορυφαίες γευστικές εμπειρίες.

Αυτό το καλοκαίρι, το ξενοδοχείο BILL&COO COAST SUITES καλωσορίζει ένα νέο, καινοτόμο εστιατόριο με αέρα Ανατολής και Μεσογείου. Το CooZest, με ύφος και στυλ που παραπέμπει σε Beach Lounge, προσφέρει δημιουργικά πιάτα του Ντίνου Φωτεινάκη και του chef του CooZest Θάνου Σιμόπουλου, εμπνευσμένα από τη Μεσογειακή και Ασιατική διατροφή. Το εστιατόριο υποδέχεται μόνο τους επισκέπτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο.