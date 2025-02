«Dimitris Papadopoulos Quartet» στο THEATRE OF THE NO

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 22.30

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, υποδέχεται στη σκηνή του, το Dimitris Papadopoulos Quartet, ένα σχήμα που ξεχωρίζει στη σύγχρονη ελληνική τζαζ σκηνή. Ο διακεκριμένος τρομπετίστας Δημήτρης Παπαδόπουλος και το κουαρτέτο του υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη αυτοσχεδιασμό, αρμονίες και εκρηκτικές μελωδίες.

Το κουαρτέτο παρουσιάζει original συνθέσεις, που κινούνται στυλιστικά ανάμεσα στο post-bop και τη modern jazz, προσφέροντας ένα εκλεπτυσμένο και δυναμικό μουσικό αποτέλεσμα.

Με πορεία που ξεπερνά τη δεκαετία, οι μουσικοί του σχήματος έχουν εμφανιστεί σε κορυφαία venues και φεστιβάλ της χώρας, ενώ έχουν συνεργαστεί με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες..

Πληροφορίες:

Μιχάλης Τσιφτσής: ηλ. κιθάρα

Γιάννης Βαγιανός: κόντρα μπάσο

Παναγιώτης Θέμας: ντράμς

Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα, φλικόρνο

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία Παράστασης:

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 22.30

Εισιτήριο: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-en/tickets/music/dimitris-papadopoulos-quartet/

Σημείωση: Το θέατρο διαθέτει μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα 3€, ποτά 6€).

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα (απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών)

Τηλ: 6946851001

Website & Social Media:

https://www.facebook.com/TheatreoftheNO

https://www.instagram.com/theatreoftheno/

https://theatreoftheno.com/contact-us/