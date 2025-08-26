Η νέα ατομική έκθεση της της Σοφίας Φωτιάδου, με τίτλο «Εκεί που γεννιούνται τα όνειρα», παρουσιάζει ένα σύμπαν όπου το ανθρώπινο σώμα και η φύση συνυπάρχουν σε υπερβατικές, σχεδόν ποιητικές συνθέσεις. Τα έργα της έκθεσης δεν ακολουθούν γραμμική αφήγηση, αντιθέτως, λειτουργούν σαν αυτόνομες ιστορίες, ψίθυροι που καλούν τον θεατή να τους αφουγκραστεί μέσα από τη γλώσσα του βλέμματος και της διαίσθησης.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η έννοια της μεταμόρφωσης. Κεφάλια που γίνονται μάτια, βλέμματα που ανθίζουν, σώματα που ενώνoνται με κύματα, κοράλλια, φεγγάρια. Οι μορφές γίνονται φορείς εσωτερικής όρασης και ψυχικής αναζήτησης, διαμορφώνοντας έναν εικαστικό κόσμο όπου η φύση εμφανίζεται ως οργανική συνέχεια του ανθρώπινου όντος. Φυλλώματα, κρανία που ανθίζουν, νούφαρα με χείλη – όλα συνυπάρχουν με έναν τρόπο ονειρικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Ιστορικά έργα ζωντανεύουν για να συνομιλήσουν με τον χρόνο και να ερμηνευτούν στο σήμερα. Τα μάτια, φορείς αιθήσεων, γίνονται πύλες εσωτερικής ενόρασης, όπου τα όνειρα γεννιούνται, διαμορφώνονται και αντικατοπτρίζονται. Η φύση εμφανίζεται σαν οργανική συνέχεια του ανθρώπινου όντος, είτε με τη μορφή φυλλωμάτων, κυμάτων, είτε μέσα από ανθισμένα κρανία και νούφαρα με χείλη. Αυτή η συνέχεια και η μεταμόρφωση των όντων και μη και αυτή η ισορροπία και ο αντικατοπτρισμός του συνειδητού στο ασυνείδητο και αντίστροφα, καλούν σε επανασύνδεση του ατομικού με το ομαδικό, του πραγματικό με το υπερβατικό και επομένως, σε μια βαθύτερη οικολογική και ψυχική ισορροπία.

Τα έργα της κινούνται ανάμεσα στην ομορφιά και τη φθορά, το όνειρο και τη μνήμη, τον έρωτα και την απώλεια – στιγμές μετάβασης που άλλοτε φανερώνουν μια αποκάλυψη κι άλλοτε υποβάλλουν μια σιωπηλή ερώτηση.

Η Σοφία Φωτιάδου επέλεξε το νησί της Σύρου για την 11η ατομική της έκθεση και την Πινακοθήκη Κυκλάδων, έναν χώρο με μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική ιστορία, τόσο για το νησί όσο και για όλη την Ελλάδα. «Ήταν βαθιά μου επιθυμία να εκθέσω στον τόσο σημαντικό χώρο της Πινακοθήκης Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, καθώς η Σύρος όχι μόνο είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, αλλά διακατέχεται από μεγάλη πολιτιστική και πνευματική κουλτούρα και δεν αποτελεί απλώς έναν τουριστικό προορισμό».

Διάρκεια Έκθεσης: 3-15 Σεπτεμβρίου 2025

Πινακοθήκη Κυκλάδων (Ερμούπολη Σύρου)

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 19.00-22.00, Πέμπτη και Σάββατο 11.00-14.00