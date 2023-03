H Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8/3), δημιούργησε και προσφέρει στους συνδρομητές της ένα μεγάλο αφιέρωμα στις Γυναίκες.

Το ειδικό αφιέρωμα της Nova στις Γυναίκες προλογίζουν 13 σπουδαίες γυναίκες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και αποτελούν έμπνευση. Σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες της χώρας μας, σημερινά πρότυπα για τις δράσεις τους, τη στάση, την καριέρα και τις προτάσεις δίνουν το στίγμα τους στο φακό του Novacinema: Αγγέλα Δεσποτίδου, Στέλλα Κάσδαγλη, Αγγελική Κοσμοπούλου, Λίλα Κουντουριώτη, Σοφία Μπεκατώρου, Εύα Νάθενα, Δώρα Παντέλη, Γεωργία Παράσχου, Νάντια Ράπτη, Μαρία Τζομπανάκη, Χριστίνα Φλαμπούρη, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Άννα Χατζηνάσιου.

Οι συνεντεύξεις θα προβάλλονται, όλο τον Μάρτιο, στον αέρα των καναλιών Novacinema αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Nova.

Η Κικη Σιλβεστριάδου CEO της Nova Media με αφορμή το ειδικό αφιέρωμα για την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας δήλωσε «Μέσα από την ανάπτυξη του περιεχομένου, επιθυμούμε να συνεισφέρουμε και στον κοινωνικό διάλογο και να συμβάλλουμε στην αναγνώριση της αξίας που παράγουν οι γυναίκες καθημερινά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις 13 γυναίκες που συμμετέχουν στο ειδικό μας αφιέρωμα που στόχο έχει μέσα από σύντομες απαντήσεις να λειτουργήσουν ως πρότυπα και να εμπνεύσουν την κοινωνία».

Κάθε Τετάρτη στις 22:00 το Novacinema2 και για όλο τον Μάρτιο θα προβάλλει δύο ταινίες back to back που θα συγκινήσουν, θα καθηλώσουν έχοντας για πρωταγωνίστριες μοναδικές γυναίκες όπως: «Respect​» με την Jenifer Hudson, «Spencer​» με την Kristen Stewart, «Big Eyes​» με την Amy Adams, «The Letters from Mother Teresa» με την Juliet Stevenson, «Miss Potter» με την Rene Zellweger, «I, Tonya​» με την Margot Robbie, «The Artist‘s Wife​» με την Lena Olin, «The Lost Daughter​» με την Olivia Colman, «The Interpreter» με την Nicole Kidman και «A Girl from Mogadishu​» με την Aja Naomi King, υπόσχονται μοναδικό κινηματογραφικό θέαμα στους σινεφίλ.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό. Κάθε Τρίτη στις 21:00 η νέα ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» καθηλώνει τους συνδρομητές. Ιστορίες γυναικών που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. Η νέα ζώνη φωτίζει εμπνευσμένες γυναικείες βιογραφίες, πραγματικές ιστορίες, πορτρέτα ηθοποιών και fashion icons καθώς και γυναικών της διπλανής πόρτας από όλο τον κόσμο. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όλες τις Τρίτες του Μαρτίου ντοκιμαντέρ για Γυναίκες πρωτοπόρες που έκαναν τη διαφορά στη ζωή τους αλλά και την κοινωνία.

Την Τρίτη 7 Μαρτίου (21:00) πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ «Quant». Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μέρι Κουάντ, ενός πραγματικού fashion icon και μιας από τις πιο επιδραστικές σχεδιάστριες του 20ού αιώνα, που έσπασε τους κανόνες και έφερε επανάσταση στον χώρο της μόδας τη δεκαετία του ’60.

Τρίτη 14 Μαρτίου (21:00). Η ιστορία της Νάντια Ναντίν, στο “Nadia” το ντοκιμαντέρ που αφορά στη ζωή μιας νεαρής Αφγανής πρόσφυγα στη Δανία, που κατόρθωσε να υπερνικήσει τις αντιξοότητες, κυνήγησε με πάθος τα όνειρά της και σήμερα είναι διεθνής σταρ του ποδοσφαίρου αλλά και επίδοξη χειρουργός.

Ακολουθεί την Τρίτη 21 Μαρτίου (21:00) η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «The Girl in the Fountain». Η ιστορία μιας ηθοποιού που αναλώθηκε από την δική της εμβληματική εικόνα, η ζωή της μεγάλης ντίβας Ανίτα Έκμπεργκ, μέσα από αρχειακό υλικό αλλά και αναπαραστάσεις από ένα σύγχρονο είδωλο, την εντυπωσιακή Μόνικα Μπελούτσι.

Τέλος, την Τρίτη 28 Μαρτίου (21:00) «When we Speak» που αφορά στις ιστορίες τριών γυναικών που βρέθηκαν στο επίκεντρο μεγάλων σκανδάλων και βρήκαν τη δύναμη να αποκαλύψουν την αλήθεια, ρισκάροντας τα πάντα και αντιμετωπίζοντας τις τρομερές συνέπειες της απόφασής τους να μιλήσουν.

Οι ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και οι συνεντεύξεις θα είναι διαθέσιμα και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημέρων.