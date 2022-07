H mat. Fashion σε συνεργασία με την Βumble & Bumble σου προσφέρουν τα must have items των καλοκαιρινών σου διακοπών!

Οι διακοπές σου πλησιάζουν και αρχίζεις ήδη να οργανώνεις τη βαλίτσα σου; H mat. Fashion σε συνεργασία με την Βumble & Bumble σου προσφέρουν τα must have items των καλοκαιρινών σου διακοπών. Προετοιμάσου για summer shopping και απέκτησε τα πιο εντυπωσιακά καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ σε συνδυασμό με τα υπέροχα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Βumble & Bumble, για ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές με στυλ και όμορφα μαλλιά.

Συγκεκριμένα, από τις 22 Ιουνίου και έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων με αγορές άνω των 100€ online στο shop.matfashion.com ή σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα mat. Fashion θα πάρεις δώρο το best seller προϊόν της Bumble & Bumble, το Hairdresser’s Invisible Oil Primer 60ml αξίας 12,50€, το απόλυτο primer που δεν πρέπει να λείπει από το καλοκαιρινό σου νεσεσέρ, για έξτρα προστασία από τις ακτίνες του ήλιου και μαλλιά υγιή και λαμπερά.

H mat. Fashion, που καθιέρωσε την plus size μόδα στα ελληνικά δεδομένα, υποδέχεται στο e-shop της την Bumble & Bumble.Τα προϊόντα Bumble and Bumble αποτελούν το αντικείμενο του πόθου για τους επαγγελματίες της μόδας και της ομορφιάς αλλά και τους editorial stylists σε όλον τον κόσμο. H Bumble and bumble ξεκίνησε σαν κομμωτήριο το 1977 στη Νέα Υόρκη και εδραίωσε τη φήμη της χάρη στα πρωτοπόρα κουρέματα και τη σύνδεσή της με τη μόδα και τον κόσμο των editorials. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη σειρά περιποίησης μαλλιών που απαρτίζεται από σαμπουάν, conditioner, εξειδικευμένα προϊόντα styling και θεραπείες.

H συνεργασία της mat. Fashion και της Bumble & Bumble θα λάβει χώρα στα φυσικά καταστήματα mat. στο The Mall Athens, στη Γλυφάδα, στον Πειραιά, στο Mediterranean Cosmos, στο Ηράκλειο και στην Πάτρα καθώς και online, μέσω του e-shop της, shop.matfashion.com