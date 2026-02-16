Η mat fashion ανακοινώνει συνεργασία με τον οίκο Ralph Lauren και την διάθεση της Curve σειράς Lauren by Ralph Lauren αποκλειστικά στο κατάστημα του The Mall Athens

Η mat fashion , με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά της plus size μόδας και σταθερά αναπτυσσόμενη διεθνή πορεία, ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με τον διεθνή οίκο Ralph Lauren, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της για ουσιαστική εκπροσώπηση και ποιοτικές επιλογές ένδυσης για το σύγχρονο γυναικείο σώμα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η mat fashion εντάσσει αποκλειστικά στο φυσικό της κατάστημα στο The Mall Athens τη Curve σειρά Lauren by Ralph Lauren. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη μόνο στο συγκεκριμένο κατάστημα, προσφέροντας στο κοινό πρόσβαση σε επιλεγμένα κομμάτια που συνδυάζουν διαχρονικό σχεδιασμό και λειτουργικότητα, με έμφαση στην άνεση και την εφαρμογή για μεγαλύτερα μεγέθη.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της mat fashion να εμπλουτίζει το φυσικό της δίκτυο με διεθνή brands που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας και ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της συμπερίληψης και της ποιότητας.

Σε δήλωσή του, o Λεωνίδας Μονέδας, CEO της mat fashion , σημείωσε σχετικά: “Η συνεργασία με τον οίκο Ralph Lauren και η φιλοξενία της σειράς Lauren by Ralph Lauren στο κατάστημά μας στο The Mall Athens αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη mat fashion. Ενισχύει το όραμά μας να προσφέρουμε σύγχρονες, αξιόπιστες και ποιοτικές επιλογές plus size ένδυσης, μέσα από συνεργασίες με οίκους διεθνούς κύρους που σέβονται τη διαφορετικότητα των σωμάτων”

Η mat fashion συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες με μακροπρόθεσμη αξία, επιδιώκοντας να διαμορφώνει ένα περιβάλλον μόδας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών, τόσο στην ελληνική όσο και την παγκόσμια αγορά.