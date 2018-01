Η Hoover παρουσιάζει στον Κωτσόβολο τη νέα τεχνολογία πλύσης ρούχων All in One, που έρχεται να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα στη φροντίδα των ρούχων. Ειδικότερα, η τεχνολογία All in One καταργεί την ανάγκη διαχωρισμού των ρούχων, καθώς πλένει όλα τα υφάσματα και τα χρώματα* μαζί σε ένα πλήρες φορτίο, έως και 13 κιλά, μέσα σε χρόνο ρεκόρ που δεν ξεπερνά τα 59 λεπτά!

Η νέα αποκλειστική τεχνολογία της Hoover, All in One, συνδυάζει νέα προγράμματα πλύσης με μια καινοτόμα τεχνολογία ψεκασμού που εμποτίζει με απορρυπαντικό άμεσα και σε βάθος τα ρούχα, από τη στιγμή που ξεκινάει η πλύση απομακρύνοντας αποτελεσματικά όλη τη βρωμιά και τους ρύπους. Οι νέες συσκευές διαθέτουν λειτουργία ατμού, η οποία μαλακώνει τις ίνες των υφασμάτων, καθαρίζοντάς τα σε μεγαλύτερο βάθος και μειώνοντας τις ζάρες κατά 80%.

Η ίδια λειτουργία ατμού επιτρέπει το φρεσκάρισμα και την αποστείρωση στα ρούχα, χωρίς πλύση! Ακόμα και στις μέγιστες στροφές, η καινοτόμα τεχνολογία του κινητήρα (silent pulse motor) καθιστά τα νέα πλυντήρια Hoover All in One σχεδόν αθόρυβα. Όλα τα παραπάνω μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν και από το smartphone, χάρη στην τεχνολογία One Touch. Με έως και 40 εξειδικευμένα προγράμματα μπορούν να κατέβουν στο smartphone και να τεθεί σε λειτουργία ο έλεγχος Smart Check-up για να προταθεί ο κατάλληλος τρόπος πλύσης για κάθε ρούχο. Τέλος, τα μοντέλα που διαθέτουν την τενολογία One Fi, δίνουν τη δυνατότητα χειρισμού της συσκευής από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει internet.

Όλα τα Hoover All in One διατίθενται από την Κωτσόβολος, ενώ κυκλοφορoύν σε πλυντήριο –στεγνωτήριο και πλυντήριο άνω φόρτωσης.

*Ανάλογα το μοντέλο. Υπάρχουν μοντέλα χωρητικότητας 7 έως 13kg. Τα καινούρια ρούχα πρέπει να έχουν πλυθεί 4-5 φορές, διότι συνήθως στην αρχή βγάζουν αρκετό χρώμα.