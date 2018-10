Εάν αισθάνεσαι ότι το κινητό σου αποτελεί μία προέκταση του χεριού σου κι ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να κάνει βήμα, τότε μάλλον ανήκεις στην κατηγορία των gadget lovers που θέλουν να έχουν το best of the best! H Huawei στις 16 Οκτωβρίου ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο Λονδίνο τη νέα της ναυαρχίδα, Mate 20 Pro και κάτι μας λέει ότι η αυτή νέα συσκευή θα αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν για τα κινητά τηλέφωνα!

Όμως γιατί γίνεται τόσο μεγάλος χαμός τους τελευταίους μήνες στα social media και στο Internet για το Mate 20 Pro; Αν και ακόμη δεν την έχουμε στα χέρια μας και δεν γνωρίζουμε τις τελικές δυνατότητες της συσκευής, ωστόσο σύμφωνα με φήμες που προέρχονται από καλά πληροφορημένες πηγές, η Huawei μας ετοιμάζει ένα smartphone που θα προκαλέσει πάταγο και φυσικά θα κάνει την καθημερινότητα μας όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και συγχρόνως πιο συναρπαστική!

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε οι mobile φωτογραφίες σου αναμένεται να αλλάξουν επίπεδο (τα insta posts και τα stories σου θα απογειωθούν), καθώς η νέα συσκευή θα διαθέτει το καλύτερο σύστημα κάμερας που είδες ποτέ σε smartphone! Επίσης, αν και μπορεί να μην σε ενδιαφέρουν πολύ τα τεχνικά (και να τα θεωρείς λίγο… ακαταλαβίστικα), ωστόσο η καρδιά του Mate 20 Pro αναμένεται να είναι ο επεξεργαστής Kirin 980, ο οποίος πρόκειται να φέρει πιο κοντά την τεχνητή νοημοσύνη με την ανθρώπινη σκέψη. Με πιο απλά λόγια, θα έχεις στα χέρια σου ένα smartphone που θα κατανοεί, θα αντιλαμβάνεται και θα καταγράφει τον κόσμο που το περιβάλλει, προσφέροντας μέγιστη απόδοση, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση.

Και οι φήμες φυσικά οργιάζουν για τις εκπληκτικές δυνατότητες του Mate 20 Pro, καθώς ακούγεται ότι θα κυκλοφορήσει σε 3 απίθανα χρώματα, ενώ το μέγεθος της οθόνης του δεν αποκλείεται να φτάνει και τις 6.4 ίντσες, προσφέροντας έτσι μία μοναδική εμπειρία θέασης (εάν παρακολουθείς τις σειρές στο NetFlix εγγυόμαστε ότι θα δείχνουν ακόμη πιο… σούπερ) Τέλος, πολλές διαρροές αναφέρουν ότι θα μπορείς να το φορτίσεις σε χρόνο… dt, καθώς υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για φόρτιση από 0 – 70% μέσα σε μόλις 30 λεπτά! Όσον αφορά την σχεδίαση και το γενικότερο design; Καλα πληροφορημένες πηγές μας αναφέρουν ότι δεν θα θες να το αφήνεις από τα χέρια σου!

Η μεγάλη στιγμή της αποκάλυψης του πιο κορυφαίου κινητού ever πλησιάζει, για αυτό και συντονίσου στο ThatsLife.gr στις 16 Οκτωβρίου, καθώς εδώ θα μάθεις για όλες τις εκπληκτικές δυνατότητες του νέου smartphone της Huawei!