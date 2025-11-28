Η Black Friday έκανε πάλι την εμφάνισή της, φέρνοντας εκείνο το γνώριμο μείγμα ενθουσιασμού και… ελαφριάς υστερίας που πιάνει όλο τον κόσμο όταν βλέπει τη λέξη «έκπτωση». Κι ενώ όλοι τρέχουν να προλάβουν τις καλύτερες τιμές, η Finos Film αποφάσισε να βάλει τη δική της πινελιά στη μέρα, ανεβάζοντας ένα χιουμοριστικό βιντεάκι που θυμίζει πως, αν οι παλιές ελληνικές ταινίες είχαν Black Friday, θα είχαν γράψει ιστορία. Φαντάσου τη Βλαχοπούλου να προσπαθεί να χωρέσει σε ουρά προσφορών ή τον Ηλιόπουλο να κάνει παζάρια με το γνωστό του ύφος. Με μια δόση νοσταλγίας, μια γενναία ποσότητα χιούμορ και εκείνη τη χαρακτηριστική θεατρικότητα των «κλασικών», η Finos Film κατάφερε να μας βάλει στο κλίμα της μέρας χωρίς να χάσει τον δικό της χαρακτήρα. Και, μεταξύ μας, μέσα στις τόσες εκπτώσεις, αυτή η στιγμή γέλιου ήταν μάλλον η πιο πολύτιμη.

