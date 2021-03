Η Avon εγκαινιάζει μια παγκόσμια πλατφόρμα-συλλογή ιστοριών και εικόνων για να συνδέσει γυναίκες από όλον τον κόσμο, να γιορτάσει τα επιτεύγματά τους και να εμπνεύσει τις γυναίκες και άνδρες να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η πλειοψηφία των γυναικών (68%) παίρνουν δύναμη ακούγοντας καθημερινές ιστορίες από άλλες γυναίκες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν, ενώ το 72% αισθάνεται ανακούφιση όταν μπορεί να μοιραστεί τις εμπειρίες του

Οι περισσότερες γυναίκες (92%), παγκοσμίως, έχουν νιώσει αυξημένη πίεση λόγω της πανδημίας

Η πανδημία έχει επιφέρει αυξημένη αίσθηση αμφισβήτησης σε περισσότερο από το 57% των γυναικών, λόγω της τηλεκπαίδευσης και της ανάληψης καθηκόντων της σχολικής διαδικασίας από τις ίδιες στο σπίτι, της τηλεργασίας και της οικονομικής πίεσης, που μπορεί να βιώνουν, χωρίς να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους

Παρά το γεγονός ότι πάνω από το ήμισυ (57%) στράφηκε σε διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας, πάνω από το ένα τέταρτο (28%) των γυναικών παραδέχονται ότι αισθάνονται ότι δέχονται κριτική όταν μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 27% δεν πιστεύει ότι θα ενδιαφερόταν κάποιος να ακούσει την ιστορία τους, ενώ το 40% των γυναικών δήλωσαν ότι αποφεύγουν να μιλούν για τον εαυτό τους.

Έχοντας εκπονηθεί στο πλαίσιο της εκστρατείας «Η Ιστορία μου Αξίζει», η νέα έρευνα είχε ως δείγμα 8.000 γυναίκες, παγκοσμίως, από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ιταλία, η Νότια Αφρική και οι Φιλιππίνες. Σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες αντλούν δύναμη, ακούγοντας καθημερινές ιστορίες με τις οποίες μπορούν να ταυτιστούν και όταν μοιράζονται εμπειρίες με άλλους. Σχεδόν το ένα τρίτο δηλώνει ότι τέτοιες συνδέσεις τις βοηθούν να ξεπεράσουν προκλήσεις (32%) και περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) δηλώνει ότι μειώνουν το αίσθημα άγχους και την αμφισβήτηση των δυνατοτήτων τους.

Για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που προέκυψαν από την έρευνα και να ενώσει τους ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η Avon εγκαινιάζει μια παγκόσμια πλατφόρμα-συλλογή για γυναίκες και άνδρες, ώστε να μπορούν να μοιραστούν τις διαφορετικές ιστορίες και εμπειρίες τους και να επικοινωνήσουν με άτομα ανά τον κόσμο. Η πλατφόρμα-συλλογή «Η Ιστορία μου Αξίζει» έχει τεθεί σε λειτουργία, προβάλλοντας ιστορίες δύναμης, κατακτήσεων και αποφασιστικότητας, από εξαιρετικούς θριάμβους έως καθημερινές νίκες.

Η πλατφόρμα-συλλογή φιλοξενεί ήδη μια σειρά από ιστορίες που αντανακλούν τις διαφορετικές εμπειρίες γυναικών και κοριτσιών ανά τον κόσμο. Οι ιστορίες έχουν ευρεία θεματολογία που κυμαίνεται από θέματα διαχείρισης μητρότητας και καριέρας, έως θέματα αντιμετώπισης δυσκολίων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την CEO της Avon, κα. Angela Cretu: «Σε έναν κόσμο όπου οι φωνές μας δεν είναι ίσες, στην καθημερινή μας ζωή παίρνουμε δύναμη από ανθρώπους σαν κι εμάς, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες. Είναι μεγάλη βοήθεια, μάς δίνει δύναμη όταν ακούμε ότι μια άλλη γυναίκα αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες με τις δικές μας.»

«H αποστολή της Avon είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να καταπολεμήσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, έτσι λοιπόν φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας διεκδικούμε εκ νέου τις σχέσεις μας, ανακαλύπτουμε νέους τρόπους για να μοιραστούμε τις ιστορίες μας χωρίς να λογοκρινόμαστε, είμαστε έτοιμες να ακούσουμε άλλους και βρίσκουμε έμπνευση στην εμπειρία. Η πλατφόρμα-συλλογή «Η Ιστορία μου Αξίζει»» της Avon θα δώσει στις γυναίκες ένα βήμα για να μιλήσουν, να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να γιορτάσουν τα επιτεύγματά τους. Θα συγκεντρώσει αυθεντικές ιστορίες από όλον τον κόσμο, δείχνοντας ότι οι γυναίκες είμαστε δυνατές, θαρραλέες και ισχυρές και ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπουμε να μας υποτιμούν. Όσο περισσότερες ιστορίες μπορούμε να συλλέξουμε και όσο πιο θετικά πρότυπα μπορούμε να αναδείξουμε, τόσο πιο ισχυρό αντίκτυπο θα έχουμε. Για να τιμήσει κάθε ιστορία που μοιράζεται, το Ίδρυμα Avon θα δωρίσει επίσης $1 σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν τις γυναίκες για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για εκείνες, που είναι ένας καλύτερος κόσμος για όλους.»

Στο πλαίσιο της δράσης «Η Ιστορία μου Αξίζει», η Avon, για να συνοδεύσει τις ιστορίες των γυναικών που προέρχονται από όλο τον κόσμο, δημιούργησε ένα άρωμα, το «Her Story Love Inspires», που υμνεί αυτή τη σύμπνοια των γυναικών και δίνει έμπνευση σε όλες τις γυναίκες να αγκαλιάσουν και να μοιραστούν τις ιστορίες τους, δημιουργώντας μια αλυσίδα. σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα νέο άρωμα που δίνει το έναυσμα να μοιραστούν οι γυναίκες τις αυθεντικές ιστορίες τους, όπως ενώνονται για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Μία τέτοια ιστορία αναβιώνει και από την κυρία Βασιλική Μίχου, Leader της Avon Ελλάδος, η οποία εμπνέεται από το άρωμα και λέει: «το My Story είναι η δική μου μυρωδιά, η δική μου στιγμή αυτοεκτίμησης, είναι η δύναμη για να εμπνεύσω τους άλλους». To μότο της είναι: «Τίποτα δεν είναι τέλειο. Δες τις θετικές πλευρές της ζωής και η ζωή θα γίνει λαμπερή».

Το μοναδικό chypre λουλουδάτο, ξυλώδες, θηλυκό άρωμα συνδυάζει τον αισθησιασμό του γιασεμιού και τη δύναμη του λουλουδιού Iris, με μια βάση υπέροχης πραλίνας για τις εμπνευσμένες γυναίκες και έρχεται για να διαδώσει το μήνυμα «Το Άρωμά μου, η Ιστορία Αγάπης προς τον εαυτό μου», στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που παρουσιάζει ιστορίες πραγματικών γυναικών.

Αυτό το ειδικό μείγμα, που δημιουργήθηκε από τον Βραζιλιάνο αρωματοποιό Adilson Rato και τον Λιβανέζο αρωματοποιό Honorine Blanc, αποτυπώνει τη δύναμη και την ανεξαρτησία μιας γυναίκας που έχει ως προτεραιότητα τον εαυτό της και αφήνει μια ασταμάτητη εντύπωση ελευθερίας και αγάπης για αυτόν τον εαυτό, όπου και όποτε φοράει το άρωμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα τέλειο δώρο για να γιορτάσουμε όλες τις γυναίκες και να τους υπενθυμίσουμε να φροντίζουν τον εαυτό τους.

Οι δημιουργοί δηλώνουν: «Εμπνευστήκαμε από το γενναίο πνεύμα μιας γυναίκας που είναι σίγουρη για τον εαυτό της και ζει τη ζωή της χωρίς φόβο. Θέλαμε να φέρουμε μια μοντέρνα και εθιστική αίσθηση σε αυτήν τη δημιουργία, ώστε επεξεργαστήκαμε διαφορετικές υφές, από ξυλώδεις συνδυασμούς έως έντονες λουλουδάτες τονικότητες που μαζί δημιουργούν μια τολμηρή υπογραφή »

Μπορείτε να μοιραστείτε την ιστορία σας στην πλατφόρμα-συλλογή «Η Ιστορία μου Αξίζει» στο: watchmenow.avon.com/

Το άρωμα «Her Story Love Inspires» είναι διαθέσιμο προς πώληση μέσω των Μελών της Avon. Μπορείτε να το βρείτε online στο: avoncosmetics.gr