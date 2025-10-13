Ένα από τα πιο παράξενα, και ξεκαρδιστικά(;) στιγμιότυπα της σεζόν συνέβη στο «The Drew Barrymore Show», όταν η Ντρου Μπάριμορ αποφάσισε να αποδείξει στους συμπαρουσιαστές της ότι… τα πόδια της μυρίζουν τέλεια!

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής κουβέντας για το πόσο συχνά πρέπει να πλένει κανείς τα πόδια του, η διάσημη ηθοποιός σήκωσε χωρίς δισταγμό το πόδι της, το έφερε κοντά στη μύτη της και δήλωσε γελώντας: «Μυρίζουν φανταστικά!». Και σαν να μην έφτανε αυτό, έπεισε και τους συνεργάτες της, Ρος Μάθιους και Σάνι Άντερσον, να επιβεβαιώσουν το… άρωμα των ποδιών της. Εκείνοι, φυσικά, την ακολούθησαν στο αστείο λέγοντας ότι «όντως μυρίζουν υπέροχα».

Όλα ξεκίνησαν όταν η Σάνι Άντερσον ανέφερε ένα άρθρο του Self για τη σωστή φροντίδα των ποδιών. Η κουβέντα πήρε γρήγορα απρόβλεπτη τροπή, με τη Μπάριμορ να παραδέχεται γελώντας πως τα πλένει μόνο μία φορά την εβδομάδα. Μάλιστα, μία γυναίκα από το κοινό αποκάλυψε πως δεν τα πλένει ποτέ, κάτι που η Ντρου σχολίασε με το γνωστό αυτοσαρκαστικό της ύφος: «Απλώς προσπαθώ να σώσω τον εαυτό μου, όχι τον πλανήτη!»

Η συζήτηση συνεχίστηκε με ακόμα πιο τολμηρές ατάκες —μέχρι και αναφορές στο πιπίλισμα δαχτύλων— κάνοντας το κοινό να ξεσπάσει σε νευρικά γέλια. Η ίδια η Ντρου, πάντα με χιούμορ, είπε: «Να προσποιηθώ ότι αυτό με ερεθίζει; Είναι γελοίο!»

Και πριν κλείσει το θέμα, δεν παρέλειψε να ρίξει την ατάκα που έκλεψε την παράσταση:«Δεν έχω πρόβλημα με τη μυρωδιά, αλλά σίγουρα έχω άλλα προβλήματα!»

Το βίντεο φυσικά έγινε viral, με τους χρήστες στα social media να σχολιάζουν από καθαρή απορία μέχρι ενθουσιασμό. Και κάπως έτσι, το κοινό κατέληξε στο πιο πετυχημένο λογοπαίγνιο της ημέρας: «Ίσως πρέπει να μετονομαστεί η εκπομπή σε The Drew Barrymore Shoe!»