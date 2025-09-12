Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία απίστευτη δημογραφική πραγματικότητα, αφού ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής έχει φτάσει σχεδόν τους 100.000, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ! Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, καθώς η χώρα έχει τον υψηλότερο αριθμό υπεραιωνόβιων παγκοσμίως, με σχεδόν 9 στις 10 να είναι γυναίκες.

Συκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου, οι υπεραιωνόβιοι έφτασαν τους 99.763, αυξημένοι κατά 4.644 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν έμπνευση, ξεχωρίζει η 114χρονη Σιγκέκο Καγκάουα, μια γιατρός και μαία που εργάστηκε για περισσότερα από 80 χρόνια. Η ίδια πιστεύει ότι το μυστικό της μακροζωίας της βρίσκεται στα “γερά πόδια” που απέκτησε μέσα από τις ατελείωτες κατ’ οίκον επισκέψεις στους ασθενείς της. Ακόμη και σήμερα, η κ. Καγκάουα συνεχίζει να μένει ενεργή διαβάζοντας, βλέποντας τηλεόραση και κάνοντας καλλιγραφία.

Μυστικά για μια μακρά και γεμάτη ζωή

Ο τρόπος ζωής των υπεραιωνόβιων της Ιαπωνίας συχνά προσφέρει πολύτιμα μαθήματα για το πώς μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα. Αν και η γενετική παίζει σίγουρα ρόλο, οι συνήθειες τους δείχνουν τη σημασία κάποιων παραγόντων:

Συνεχής κίνηση: Η περίπτωση της κ. Καγκάουα αποδεικνύει ότι η σωματική δραστηριότητα, ακόμα και η απλή πεζοπορία, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευεξία.

Ενεργό μυαλό: Οι υπεραιωνόβιοι συχνά παραμένουν νοητικά δραστήριοι με χόμπι όπως η ανάγνωση και η καλλιγραφία.

Κοινωνική σύνδεση: Πολλοί από αυτούς έχουν ισχυρούς δεσμούς με την οικογένειά τους και την κοινότητά τους, κάτι που προσφέρει ψυχολογική στήριξη και αίσθηση σκοπού.

Διατροφή: Η ιαπωνική διατροφή, πλούσια σε ψάρια, λαχανικά και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα, θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τη μακροζωία.

Η “σιωπηλή μάστιγα”

Ωστόσο, παρά αυτά τα εντυπωσιακά ρεκόρ μακροζωίας, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση. Ο πληθυσμός της συρρικνώθηκε το 2024 κατά περισσότερους από 900.000 ανθρώπους, καθώς οι γεννήσεις παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργατικού δυναμικού και την αύξηση των δαπανών για υγεία και κοινωνική πρόνοια. Ο πρώην πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση ως “σιωπηλή μάστιγα”, ανακοινώνοντας μέτρα όπως η δωρεάν παιδική φροντίδα και τα ευέλικτα ωράρια εργασίας για να στηρίξει τις οικογένειες.