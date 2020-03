Η δυσάρεστη κατάσταση στην Ιταλία, με την πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού, έφερε ένα απρόσμενα θετικό αποτέλεσμα. Τα κανάλια της Βενετίας, που χρόνια τώρα είναι αρκετά βρώμικα λόγω του υπερβολικού τουρισμού, έγιναν ξανά «διάφανα». Φαίνονται καθαρά τα ψάρια που βρίσκονται μέσα στα νερά ενώ επέστρεψαν και οι κύκνοι. Μάλιστα, εθεάθησαν ακόμη και δελφίνια στα νερά της ιταλικής πόλης.

Τελικά η απουσία του ανθρώπου είχε και θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f

