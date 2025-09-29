Η Ελλάδα φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα, μπαίνοντας μπροστά στην Ευρώπη με αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στα σκαριά βρίσκεται η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ για τους κάτω των 18 προβλέπεται μπλοκάρισμα σε σελίδες διαδικτυακού τζόγου, πώλησης καπνικών προϊόντων και άλλων επικίνδυνων πλατφορμών.

Το ελληνικό σχέδιο και η εφαρμογή Kids Wallet

Πρώτα από όλα, κλειδί στο όλο εγχείρημα θα είναι η κρατική εφαρμογή Kids Wallet, η οποία θα συνδέεται με τα προσωπικά στοιχεία των ανηλίκων και θα λειτουργεί ως “φίλτρο” στις συσκευές τους – κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές. Έτσι, η πρόσβαση θα κόβεται στην πηγή, χωρίς να χρειάζεται login, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους νεαρούς χρήστες.

Η κυβέρνηση έχει ανοίξει συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και πρακτική εφαρμογή των περιορισμών. Τον τελικό λόγο, πάντως, θα έχει ο πρωθυπουργός, που δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για το ζήτημα.

Τι θα αποκλείεται

Εκτός από τα social media, οι ανήλικοι θα βρίσκουν μπροστά τους ένα «τείχος» όταν επιχειρούν να μπουν σε σελίδες τυχερών παιχνιδιών, καπνικών προϊόντων, αλκοόλ, πορνογραφικού περιεχομένου ή εφαρμογές γνωριμιών, όπως το Tinder. Ανάλογα με την ηλικία, το Kids Wallet θα μπλοκάρει αυτομάτως την πρόσβαση.

Επιπλέον, το ελληνικό σχέδιο, που αναμένεται να εφαρμοστεί έως το τέλος Οκτωβρίου, ακολουθεί τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τις Βρυξέλλες για ενιαίες λύσεις σε επίπεδο Ε.Ε. Ωστόσο, η χώρα μας κινείται πιο γρήγορα, φιλοδοξώντας να είναι η πρώτη που θα βάλει τόσο ξεκάθαρους κανόνες.

Τέλος, μένει να αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθούν και εφαρμογές όπως το WhatsApp, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την επικοινωνία παιδιών με τους γονείς τους, αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.