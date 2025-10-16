Η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε για ακόμη μια φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της, αυτή τη φορά όχι με ένα εντυπωσιακό outfit, αλλά με μια σειρά εσωρούχων που επαναπροσδιορίζει (κυριολεκτικά) τη φυσική ομορφιά. Ναι, μιλάμε για τη νέα συλλογή SKIMS: The Ultimate Bush, που έκανε το Instagram να πάρει φωτιά.

Όταν η μόδα συναντά τη «φύση»

Ξεχνά τα γυαλιστερά υφάσματα και τις αυστηρές γραμμές, και φέρνει κάτι τελείως απρόσμενο: εσώρουχα διακοσμημένα με… τρίχες. Το project, με τίτλο «Faux Hair Panty», είναι εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70 — την εποχή που το «φυσικό» ήταν απόλυτο trend.

Η καμπάνια παρουσιάστηκε μέσα από ένα ξεκαρδιστικό βίντεο στο Instagram της SKIMS, σε στιλ vintage τηλεπαιχνιδιού με τίτλο “Does the Carpet Match the Drapes?”. Τρία μοντέλα «διαγωνίζονται» δείχνοντας τις επιλογές τους σε εσώρουχα και, φυσικά, το κοινό δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει ή να παραγγείλει αμέσως ένα κομμάτι.

Από το Instagram στο sold out

Παρόλο που τα social media γέμισαν με σχόλια απορίας, ειρωνείας και… ενθουσιασμού, η συλλογή φαίνεται πως πάει ήδη εξαιρετικά. Στον επίσημο ιστότοπο της SKIMS, τα περισσότερα σχέδια είναι είτε εξαντλημένα είτε σε λίστα αναμονής. Ναι, οι τρίχες έγιναν μόδα.

Η Κιμ Καρντάσιαν δείχνει για άλλη μια φορά πως ξέρει πώς να προκαλεί και να εμπνέει συζήτηση. Με το μήνυμα ότι «ο θάμνος επιστρέφει», το brand προωθεί τη φυσικότητα με αυτοσαρκασμό, τόλμη και μια νότα νοσταλγίας από τα ’70s.