Η Knowcrunch ξεκινάσε τάξεις με το πληρέστερο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό course της Ελλάδας, το Master class in Digital and Social Media Marketing.Το βραβευμένο course, διάρκειας 139ωρών ξεκινά στις 27 Απριλίου 2022στην Αθήνα και στις 2 Μαΐου 2022 στη Θεσσαλονίκη με εισηγητές τους καλύτερους και πιο έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται το digital marketing course

Το Masterclass in Digital & Social Media Marketing απευθύνεται σε όσους επαγγελματίες θέλουν να μπουν στον digital marketing κόσμο ή να βρουν νέους πελάτες, σε στελέχη που θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις και την καριέρα τους ή σε φοιτητές που ψάχνουν άμεσα εργασία. Ειδικά στους ανέργους δίνει ένα πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οιαπόφοιτοι της Knowcrunch προτιμώνται από την αγορά εργασίας με 90% απορρόφηση,ενώ οι instructors ασχολούνται με τον καθένα προσωπικά για την εξασφάλιση συνεργασιών.

Το course που επιλέγουν τα σημαντικότερα brands & agencies

Βραβευμένο από 3 οργανισμούς ως η καλύτερη εκπαίδευση στο digital marketing στην Ελλάδα, το Master class in Digital & Social Media Marketing είναι πλήρως αναγνωρισμένοαπό τον επιχειρηματικό κόσμο.Πάνω από 500 brands & agencies έχουν εμπιστευτεί τη Knowcrunch για την εκπαίδευση των στελεχών τους, ενώ οι συνολικοί απόφοιτοι ξεπερνούν τους 3000. Παράλληλα, η ομάδα των instructors αποτελείται από τα πιο ικανά στελέχη της αγοράς και είναι δίπλα σε κάθε σπουδαστή.

Τι λένε οι σπουδαστές για το course

Ο Θανάσης Σπυρόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πλέον μπορώ να καταλάβω όλα αυτά που λέγαμε στα meetings με τους συνεργάτες μου». Ο Γιάννης Μωραΐτης έμεινε εξίσου ευχαριστημένος χαρακτηρίζοντας «Η Knowcrunch μου έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξω καριέρα και να γίνω performance marketing specialist ενώ παρακολουθώ το course».Η Ειρήνη Τριφύλλη σχολιάζει «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τις γνώσεις και τους φίλους που απέκτησα». Τα video testimonials σχετικά με την αξιολόγηση του course είναι όλα διαθέσιμα στα κανάλια της Knowcrunch, στο Youtube και στο Facebook με περισσότερα σχόλια από τους σπουδαστές, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόποπλήρη διαφάνεια.

Γιατί στη Knowcrunch;

Η Knowcrunch είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου in-class & video-on-demand courses με έμφαση σε θέματα business, marketing & digital marketing.

Σύνοψη

Masterclass in Digital & Social Media Marketing, Athens, 139 ώρες

27 Απριλίου–15 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, Πέμπτη,Παρασκευή 18:00-22:00 (4hours)

Masterclass in Digital & Social Media Marketing, Thessaloniki, 139 ώρες

02 Μαΐου–20 Ιουλίου 2022

Δευτέρα, Τρίτη,Τετάρτη 18:00-22:00 (4hours)