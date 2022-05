Το καθιερωμένο ACCESSORIES SUMMER BAZAAR της MOTIVA FASHION ανοίγει και πάλι τις πόρτες του με αξεσουάρ από τα αγαπημένα σας brands με εκρηκτικές εκπτώσεις που φτάνουν έως 70%!

Τρίτη 31 Μαΐου – Σάββατο 4 Ιουνίου – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 153-155, Καισαριανή, τηλ.: 210 723 9974

Ωράριο λειτουργίας:

Τρίτη – Παρασκευή: 10.00-20.00

Σάββατο: 10.00-17.00

Για την αποφυγή συνωστισμού και πολύωρης αναμονής, η προσέλευση σας στο χώρο θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.

Το ραντεβού σας μπορείτε να το κλείσετε καλώντας στο τηλέφωνο 6949 985142 το διάστημα 25 Μαΐου έως και 3 Ιουνίου, καθημερινές 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.

Ελάτε στο πιο hot party προσφορών και βρείτε μεγάλη ποικιλία από τα αγαπημένα σας brands:

TRUSSARDI, ALVIERO MARTINI 1A CLASSE, MANILA GRACE, CROMIA, LE PANDORINE, BY BYBLOS, NATIONAL GEOGRAPHIC & PIERRE CARDIN!

To καλοκαίρι θέλει χρώμα και υπέροχα αξεσουάρ. Ανανεώστε το look σας με απαράμιλλο στυλ και ανακαλύψτε οικονομικές και πρωτότυπες προτάσεις για δώρα!

email: [email protected]

www.motiva-fashion.com

Like us on Facebook: facebook.com/MotivaFashion

Follow us on Instagram: @motiva_fashion

Join the event: Facebook Event