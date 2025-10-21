Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νότια Κορέα, όταν μια νεαρή γυναίκα προσπάθησε να εξοντώσει μια κατσαρίδα με έναν αυτοσχέδιο φλογοβόλο — και κατέληξε να προκαλέσει πυρκαγιά με μοιραία κατάληξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα —στην ηλικία των 20— χρησιμοποίησε έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι για να «επιτεθεί» στο έντομο μέσα στο διαμέρισμά της στην πόλη Οσάν. Όπως δήλωσε η ίδια, είχε χρησιμοποιήσει τη μέθοδο αυτή και άλλες φορές, χωρίς όμως να φανταστεί ότι αυτή τη φορά θα έβαζε φωτιά σε ολόκληρη την πολυκατοικία.

Η προσπάθεια διαφυγής που κατέληξε σε θάνατο

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας μια Κινέζα γυναίκα γύρω στα 30, η οποία ζούσε στον πέμπτο όροφο με τον σύζυγο και το δίμηνο μωρό τους. Το ζευγάρι, βλέποντας τον καπνό να φράζει τη σκάλα, προσπάθησε να σωθεί από το παράθυρο. Κατάφεραν να δώσουν το μωρό σε έναν γείτονα του απέναντι κτιρίου, όμως η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ακολουθήσει, έπεσε στο κενό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της.

Εκτός από την απώλεια της ζωής της άτυχης γυναίκας, οκτώ ακόμη κάτοικοι υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό. Η αστυνομία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ζητήσει τη σύλληψη της νεαρής γυναίκας για πρόκληση πυρκαγιάς και ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο περιστατικό προκαλεί ανησυχία. Τα τελευταία χρόνια, η τάση χρήσης αυτοσχέδιων «φλογοβόλων» για την εξόντωση κατσαρίδων έχει γίνει δημοφιλής στα social media, παρά τον κίνδυνο που εγκυμονεί. Το 2018, ένας άνδρας στην Αυστραλία είχε επίσης βάλει φωτιά στην κουζίνα του προσπαθώντας να σκοτώσει έντομα με εντομοκτόνο και αναπτήρα.