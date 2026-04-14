Το Coachella 2026 ξεκίνησε στην Καλιφόρνια και για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι ο απόλυτος οδηγός μόδας για την άνοιξη. Πέρα από τη μουσική, το φεστιβάλ έχει μετατραπεί σε μια τεράστια πασαρέλα όπου διάσημοι καλλιτέχνες και influencers δείχνουν τις πιο δημιουργικές τους επιλογές.
Ακολουθεί μια απλή λίστα με το τι φόρεσαν οι αγαπημένοι μας stars:
Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν
Kendall Jenner
Επέλεξε κάτι άνετο και κλασικό, με τζιν σορτσάκι, λευκό φανελάκι και biker μπότες.
Hailey Bieber
Εμφανίστηκε με ένα σέξι lingerie φόρεμα (που μοιάζει με νυχτικό) στη συναυλία του Justin Bieber, ενώ στα παρασκήνια φόρεσε ένα αθλητικό τζάκετ.
Kylie Jenner
Τράβηξε τα βλέμματα με πολύ κοντά crop tops.
Sabrina Carpenter
Εντυπωσίασε στη σκηνή φορώντας ένα πολυτελές σύνολο από τον οίκο Dior.
Paris Hilton
Έμεινε πιστή στο δικό της στυλ με ένα “cowboy” ντύσιμο σε έντονο ροζ και κόκκινο.
Emma Roberts
Συνδύασε ένα ιδιαίτερο τζάκετ με κοντό σορτσάκι σε στυλ εσωρούχου.
Karol G
Επέλεξε το “western style” (στυλ της άγριας δύσης) σε μπλε αποχρώσεις.
Τα Top Trends του Φεστιβάλ
Αν θέλεις να πάρεις έμπνευση για το δικό σου στυλ, κράτα αυτές τις λέξεις-κλειδιά:
- Boho & Western: Φτερά, δαντέλες, φουλάρια και καουμπόικες λεπτομέρειες.
- Denim & Leather: Τζιν σορτσάκια και δερμάτινα σύνολα που δεν λείπουν ποτέ.
- Lingerie Look: Ρούχα που θυμίζουν εσώρουχα (δαντέλες, σατέν, κοντά σορτς) φορεμένα ως κανονικά ρούχα.
- Biker Boots: Οι “βαριές” μπότες είναι η νούμερο ένα επιλογή για την έρημο.
Έτσι, το φετινό Coachella μας λέει ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Η δημιουργικότητα και το προσωπικό γούστο είναι αυτά που κάνουν κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει!
