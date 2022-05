Polaroid Go: Ένα ανεπανάληπτο δώρο για τη γιορτή της Μητέρας!

H αγάπη της μητέρας είναι… άνευ όρων και χωρίς ανταλλάγματα, καθώς πρόκειται για το πλάσμα που αντικρίζουμε με το που θα ανοίξουμε τα μάτια μας. Η μητέρα μας συντροφεύει παντού και πάντοτε, στέκεται στις χαρούμενες αλλά και στις δύσκολες στιγμές μας, απλώνοντας ένα προστατευτικό δίχτυ γύρω μας. Από το φαγητό που μας αρέσει περισσότερο μέχρι την ζακέτα για να μην… κρυώσουμε και από τις συμβουλές που μας δίνει λίγο πριν να πάρουμε μια κρίσιμη απόφαση, η μητέρα (ή καλύτερα η… μαμά) είναι πανταχού παρούσα.

Όσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνουμε, όλο και πιο πολύ θέλουμε να απαθανατίζουμε αυτές τις μοναδικές στιγμές που περνάμε με τη μητέρα μας. Ως γνωστών, άλλωστε μια φωτογραφία είναι μια παγωμένη στιγμή στο πέρασμα του χρόνου, μια στιγμή όμως που ζωντανεύει τις καλύτερες αναμνήσεις μας! Και μπορεί τα smartphones λόγω των εξελιγμένων camera λειτουργιών που διαθέτουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, όμως μια «παραδοσιακή» φωτογραφική μηχανή Polaroid από τα παλιά, όπως και να το κάνουμε έχει… άλλη μαγεία!

Η Polaroid Go είναι η πρώτη φωτογραφική μηχανή στιγμιαίας φωτογράφισης που έρχεται σε πραγματικά λιλιπούτειες διαστάσεις, καθώς μπορεί να χωρέσει κυριολεκτικά… παντού! Συνδυάζοντας τη γοητεία του κλασικού τετράγωνου φιλμ που παραμένει πάντοτε στη μόδα όσα χρόνια κι εάν περάσουν, με τις σύγχρονες δυνατότητες της Polaroid Go, η μικροσκοπική αυτή μηχανή κάνει κάθε φωτογραφία σας μια πραγματικά ξεχωριστή αλλά και συγχρόνως πρωτότυπη εμπειρία. Εύκολη στη χρήση της και δίχως περιττά τεχνολογικά features που την καθιστούν πολύπλοκη, μπορείτε να κάνετε τη λήψη σας με το πάτημα ενός κουμπιού! Χωρίς αμφιβολία, η Polaroid Go πρόκειται για ένα αξεσουάρ που θα σας προσφέρει ένα μοναδικό φάσμα δυνατοτήτων για να τραβήξετε τις πιο δημιουργικές στιγμιαίες φωτογραφίες σας και να κοσμήσετε ένα άλμπουμ που θα καταγράφει τις πιο όμορφες στιγμές με τη μαμά σας… και όχι μόνο!

Και επειδή ξεχωρίζει για τον ρετρό και old-school σχεδιασμό της, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαθέτει σύγχρονες λειτουργίες, καθώς μπορείτε να τραβήξετε αψεγάδιαστες και cool selfies, κάνοντας χρήση του ειδικού καθρέπτη για selfies! Ο δε χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης είναι σίγουρο ότι θα σας λύσει τα χέρια, ενώ το δυνατό φλας θα σας δώσει τη δυνατότητα να τραβήξετε φωτογραφίες ακόμη κι εκεί που ο φωτισμός είναι εξαιρετικά χαμηλός. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η μπαταρία της Polaroid Go θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους όταν φτάσουν τα… δύσκολα, καθώς διαθέτει υψηλή αυτονομία κι έτσι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεμείνετε ποτέ.

Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή για την ημέρα της μητέρας, δεν χρειάζεται να σκεφτείτε περισσότερο για το δώρο που θα κάνετε στην αγαπημένη σας μανούλα, καθώς τώρα μπορείτε να βρείτε την Polaroid Go, σε σούπερ προσφορά στα 99,90 € από 129 €! Φέτος λοιπόν και χωρίς δεύτερη σκέψη, κάντε ένα δώρο που η μαμά σας θα το εκτιμήσει για πάντα!