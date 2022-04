Polaroid Go: Στιγμιαίες φωτογραφίες που μένουν ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου!

Σήμερα τα smartphones, αλλά και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια τη φωτογραφία στη digital εποχή. Τα φωτογραφικά άλμπουμ έχουν μπει στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας και τη θέση τους έχουν πάρει αμέτρητα Megabytes φωτογραφιών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε έναν σκληρό δίσκο στο PC μας.

Όμως κακά τα ψέματα, όσα χρόνια κι εάν περάσουν και όσες εντυπωσιακές και state-of-the art καινοτομίες επιφέρει η τεχνολογία στην τέχνη της φωτογραφίας, οι παραδοσιακές φωτογραφίες θα έχουν πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Άλλωστε είναι αυτή η ιδιαίτερη αίσθηση που σου αφήνει η «παραδοσιακή» φωτογραφία, η οποία σου ξυπνάει συναισθήματα και σε συγκινεί, κινητοποιώντας τις περισσότερες αισθήσεις σου. Εάν σας αρέσει (ή λησμονάτε) λοιπόν αυτό το ξεχωριστό feeling και θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό από το κινητό σας τηλέφωνο, η Polaroid Go, η οποία πρόκειται για την πιο μικρή αναλογική μηχανή στον κόσμο στιγμιαίων φωτογραφιών είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει μια θέση στην καρδιά σας.

Η εξαιρετικά φορητή Polaroid Go, με διαστάσεις (μόλις) στα 10,5cm μήκος, 8,4cm πλάτος και 6,1cm ύψος, μπορεί να μεταφερθεί με χαρακτηριστική ευκολία σχεδόν… παντού, καθώς είναι επίσης εξαιρετικά ελαφριά («ζυγίζει» περίπου 242 γραμμάρια)! Μάλιστα, με το ειδικό neck strap, μπορείτε να την έχετε μονίμως μαζί σας. Με ανανεωμένο retro design μπορεί να εκτυπώσει μια στιγμιαία φωτογραφία τετράγωνου σχήματος, μέσα σε μόνο… 20 λεπτά. Συνδυάζοντας δημιουργικότητα και απαράμμιλο στυλ, η Polaroid Go είναι συμβατή με το φιλμ Color Go και αποτελεί το μέσο για να απελευθερώσετε πλήρως τη δημιουργικότητα σας. Θυμίζοντας τις εποχές που οι φωτογραφίες είχαν πραγματική σημασία, η μικρότερη στον κόσμο φωτογραφική μηχανή διαθέτει λειτουργία διπλής έκθεσης, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας εφέ και να εντυπωσιάσετε τους πάντες με τις υπέροχες δημιουργίες σας. Τέλος, η δυνατότητα αυτοφωτογράφισης είναι σίγουρο ότι θα σας λύσει τα χέρια!

O δε χειρισμός της είναι πανεύκολος, καθώς η Polaroid έχει σχεδιάσει ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια στην εντέλεια, ενώ παράλληλα έρχεται με ενσωματωμένο δυνατό flash & δυνατότητα ακύρωσης, σε περίπτωση που «μετανιώσατε» μια διαδικασία λήψης. Και επειδή, η Polaroid Go είναι μια φωτογραφική μηχανή, η οποία συνενώνει το σήμερα με το χθες, περιλαμβάνει επίσης καθρέπτη για να τραβήξετε τις πιο cool selfies. Επιπλέον, με το ειδικό selfie timer που περιλαμβάνει, δεν έχετε παρά να πάρετε την πόζα που πρέπει και χωρίς το παραμικρό άγχος να… ακούσετε το κλικ. Παράλληλα, η pocket-sized πρόταση της Polaroid διακρίνεται για την εκπληκτική αυτονομία της, καθώς η επαναφορτιζόμενη μπαταρία των 750mAh παρέχει μπόλικη αυτονομία για να τραβήξετε και να εκτυπώσετε και να μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα δεκάδες διαφορετικές φωτογραφίες.

Γοητευτική, με λιλιπούτειες διαστάσεις και retro σχεδιαστικές γραμμές, αλλά και με την ξεχωριστή ποιότητα στη φωτογραφία που μόνο το όνομα Polaroid διαθέτει, η Gο είναι η portable φωτογραφική μηχανή, η οποία φέρνει το retro μέλλον στο σήμερα! Με μια Polaroid Go, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κρατήσετε για πάντα φυλαγμένες, τις ομορφότερες αναμνήσεις σας!