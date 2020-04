Η KnowCrunch παρουσιάζει για 5η συνεχή χρονιά το πληρέστερο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελλάδας σε Digital & Social Media. Το πολυβραβευμένο Professional Diploma in Digital & Social Media, διάρκειας 136 ωρών, θα ξεκινήσει στις 22 Απριλίου 2020 στην Aθήνα με εισηγητές τους καλύτερους και πιο έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς σε συνεργασία με Deree – The American College of Greece.

Live Webinar & In–Class!

Η εκπαίδευση στη KnowCrunch δεν σταματά αλλά συνεχίζεται με κάθε τρόπο και μέσο και κάτω από τις παρούσες έκτακτες συνθήκες! Έτσι στις 22/4 θα ξεκινήσει το Professional Diploma in Digital & Social Media με live webinar μέχρι να επιτραπεί η επιστροφή στις τάξεις. Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν θα έχουν τις παρακάτω επιπρόσθετες παροχές εντελώς δωρεάν:

Προσωπική παρακολούθηση μέσω live webinar, την ίδια ώρα και μέρα της εκπαίδευσης, όπου οι instructors εκπαιδεύουν ενώ ταυτόχρονα απαντούν σε απορίες, με 2way video & audio conference.

Προσωπική πρόσβαση στην ύλη και bonus files του course, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.

Προσωπική πρόσβαση σε Facebook Group όπου βρίσκονται συνεχώς οι instructors για να λύνουν απορίες.

Δυνατότητα επίσκεψης κάποιων εκ των επόμενων in-class courses, για επανάληψη μέσα στην τάξη.

Επιπλέον οι φοιτητές παίρνουν δωρεάν:

Προσωπική πρόσβαση για 4 μήνες στο αυτόνομο e-learning masterclass 110 ωρών video-on-demand, με την ίδια ακριβώς ύλη, από τους ίδιους instructors, για παρακολούθηση από το σπίτι, οποιαδήποτε μέρα & ώρα.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των σημαντικότερων brands & agencies

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικό επίπεδο EQF 5, που καλύπτει το σύνολο των καναλιών, στρατηγικών και εργαλείων στα digital & social media. To course αυτό είναι πλήρως αναγνωρισμένο από την ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Το Professional Diploma in Digital & Social Media απευθύνεται σε όσους επαγγελματίες θέλουν να εξελιχθούν ή να βρουν νέους πελάτες, σε στελέχη που επιθυμούν να ξεχωρίσουν στον τομέα τους και σε φοιτητές ή ανέργους που ψάχνουν άμεσα εργασία. Oι απόφοιτοι της KnowCrunch προτιμώνται και έχουν 80%-100% απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η KnowCrunch αλλά και οι instructors ασχολούνται με τον καθένα προσωπικά για την εξασφάλιση εργασίας ή συνεργασιών.

Το Professional Diploma in Digital & Social Media έχει βραβευτεί επί σειρά ετών απ’ το Social Media World ως η καλύτερη εκπαίδευση στην Ελλάδα για Digital & Social Media επικοινωνία. Βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές μέσα από την καρδιά των εξελίξεων, την Αμερική, και ανανεώνεται καθημερινά.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Digital & Social Media Fundamentals

Web sites & Landing Pages

E-shops

Social Media & Social Networks

Content Marketing

Search Engine Optimization

Social Media Marketing

Advertising Campaigns

Influencer Marketing

Public Relations & Reputation Management

E-mail Marketing

Mobile & Messenger Marketing

Monitoring

Reporting

Growth Hacking

Performance Marketing

Digital & Social Media Strategy & Budget

Η τιμή παρακολούθησης είναι 1.750€. Υπάρχει ειδική τιμή 1.350€ για φοιτητές, ανέργους και group εταιρειών. Κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας στο course, πριν εξαντληθούν οι θέσεις.

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου courses, certificates & diplomas. Εξειδικεύεται στο business & entrepreneurship, marketing & digital marketing.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο.