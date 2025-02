Είναι Κυριακή βράδυ και αποφασίζω να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Έχω ακούσει για το Sex Honestly, την παράσταση που παίζεται στο Theater of the NO, και λένε πως είναι ό,τι πιο αστείο και ωμά ειλικρινές έχει ανέβει τελευταία. Το θέατρο, ένας εναλλακτικός χώρος με χαμηλό φωτισμό, καρέκλες και τραπέζια, δεν θυμίζει σε τίποτα τις κλασικές θεατρικές αίθουσες. Παίρνω ένα ποτήρι κόκκινο κρασί – σε τιμή πιο χαμηλή απ’ ό,τι περίμενα – και κάθομαι άνετα.

Από τα πρώτα λεπτά, καταλαβαίνω πως αυτή η παράσταση δεν αστειεύεται. Ή μάλλον, αστειεύεται πάρα πολύ, αλλά με τρόπο που χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά (και το στομάχι από τα γέλια). Το Sex Honestly μιλάει για τις σχέσεις και το σεξ όπως ακριβώς είναι: αμήχανο, παθιασμένο, αστείο, τραγικό και, πάνω απ’ όλα, γεμάτο αλήθειες που κανείς δεν τολμά να πει φωναχτά.

Αρχικά, 4 υπερταλαντούχοι ηθοποιοί ανεβαίνουν στη σκηνή και παρασύρουν το κοινό σε έναν καταιγισμό ατάκας, ρυθμού και γέλιου. Είναι σαν να βρίσκομαι σε μια κουβέντα με φίλους που δεν φοβούνται να πουν ό,τι σκέφτονται, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα γίνουμε όλοι κατακόκκινοι από αμηχανία. Η ατμόσφαιρα χαλαρή, οι αντιδράσεις αληθινές – το κρασί βοηθάει, αλλά η παράσταση από μόνη της σε κάνει να νιώθεις άνετα.

Κάπου ανάμεσα στις ξεκαρδιστικές στιγμές και τις πιο ωμές παραδοχές, συνειδητοποιώ πως το Sex Honestly δεν είναι απλώς μια κωμωδία, αλλά μια εμπειρία. Έγινα κι εγώ μέλος μιας μεγάλης παρέας όπου γελάς, σκέφτεσαι, ταυτίζεσαι. Και όταν τελειώνει, δεν θες να φύγεις αμέσως – κάθεσαι λίγο ακόμα, πίνεις την τελευταία γουλιά από το ποτό σου και χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως είδες κάτι που θα θυμάσαι για καιρό.

Αν ψάχνεις μια βραδιά που θα σε κάνει να γελάσεις, να αναρωτηθείς και να φύγεις με την πιο απολαυστική αίσθηση, το Sex Honestly στο Theater of the NO είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει τη κωμωδία «SEX HONESTLY» της Ρομίνας Κατσικιάν, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη & Michael Edwards. Kάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00 μέχρι τις 16/03/2025.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Ρομίνας Κατσικιάν

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Παπαδάκης & Michael Edwards

Βοηθός Σκηνοθέτη: Zωρζέτ Αλιμπέρτη

Κουστούμια: Τέτα Λαφαζάνη

Παίζουν οι: Περού Καβαλιέρι, Ρομίνας Κατσικιάν, Βαγγέλης Παπαδάκης, Michael Edward

Συντελεστές :

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

