O Φεβρουάριος είναι παραδοσιακά ο μήνας των Όσκαρ, καθώς είναι η εποχή που ανακοινώνονται οι ταινίες, οι οποίες κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να πείσουν κοινό και κριτικούς. Το κόκκινο χαλί στρώνεται, οι προβολείς ανάβουν, τα flash αστράφτουν και η αφρόκρεμα του Hollywood δίνει ραντεβού στην απόλυτα glamorous γιορτή του κινηματογράφου.

90 τελετές απονομής των βραβείων από τη δεκαετία του ’20 μέχρι σήμερα και αναμφίβολα, το βραβείο που συγκεντρώνει πάντοτε τα φώτα της δημοσιότητας είναι αυτό της «Καλύτερης Ταινίας». Ωστόσο, το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού είναι εκείνο που όπως και να το κάνεις μπορεί να σου μείνει για πάντα στη μνήμη. Άλλωστε, ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει τα «Παιδιά του Πειραιά», με την αξεπέραστη Μελίνα ή δεν έχει ερωτευθεί μόνο και μόνο από τη μελωδία του «Take My Breath Away» από το Top Gun ή ακόμη δεν έχει νιώσει να τον κυριεύει μια εσωτερική δύναμη όταν ακούει το «My Heart Will Go On» της Celine Dion. Εμείς δημιουργήσαμε μια λίστα που περιλαμβάνει τα κορυφαία βραβευμένα original τραγούδια που κατάφεραν να πάρουν την πρωτιά στα Όσκαρ… Καθίστε αναπαυτικά, δυναμώστε την ένταση και ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα στα μαγευτικά τραγούδια των Όσκαρ που όλοι αγαπήσαμε…

Que Sera, Sera – Doris Day (1956)

Η καταπληκτική Doris Day στον «Άνθρωπο που Γνώριζε Πολλά» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, με τη μελωδική φωνή της να υπενθυμίζει πολύ απλά ότι το «πεπρωμένο φυγείν αδύνατον», με το εν λόγω κομμάτι να μας θυμίζει την ξεχωριστή μαγεία και την λάμψη των 50s!

«Τα Παιδιά του Πειραιά» – Μελίνα Μερκούρη (1960)

Μάνος Χατζηδάκης και Μελίνα Μερκούρη από το soundtrack του «Ποτέ την Κυριακή» και τα λόγια είναι μάλλον περιττά για αυτά τα δύο ιερά τέρατα της Ελλάδος. Στην «τραυματισμένη» μεταπολεμική και μετεμφυλιακή Ελλάδα, ο Μάνος και η Μελίνα απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί…

Fame – Irene Cara (1980)

Η Irene Cara τραγουδάει ένα από τα διασημότερα Disco Anthems όλων των εποχών και κάτω από την ντισκομπάλα νεαρά αγόρια και κορίτσια λικνίζονται έχοντας κατά νου ένα και μόνο πράγμα… να φτάσουν στην κορυφή!

What a Feeling – Irene Cara (1983)

Μετά τον θρίαμβο του Fame, η Irene Cara ξαναχτυπάει τρία χρόνια με το «What a Feeling» από την ταινία Flashdance και το dancefloor παίρνει… φωτιά!

I Just Called to Say I Love you – Stevie Wonder (1984)

O θρυλικός Stevie Wonder, κάνει αυτό που κάνει κάθε ερωτευμένος… ένα απλό τηλέφωνο για να πει λόγια αγάπης. Από τη ταινία «Η Γυναικάρα με τα Κόκκινα» (The Woman in Red)… Ξέρετε, με την χαρακτηριστική σεκάνς όπου η Kelly Le Brock αισθάνεται τον αέρα να σηκώνει το κόκκινο φόρεμα της…

Take my Breath Away – Berlin (1986)

Όποτε παίζει το Take my Breath Away, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό… Tom Cruise, αερομαχίες με F14 και MIG και γυαλιά Ray-Ban. Το κομμάτι που αποτύπωνε με τον καλύτερο τρόπο τον έρωτα ανάμεσα στον Maverick και στην Charlie αποτελεί ένα all-time classic!

I’ve had the Time of my Life – Bill Medley / Jennifer Warnes (1987)

Ο Johnny (Patrick Sweazy) τραβάει στη σκηνή την Baby (Jennifer Grey) για να χορέψουν δίχως αύριο στο Dirty Dancing και ο «τελευταίος χορός» αποκτάει άλλη διάσταση!

Streets of Philadelphia – Bruce Springsteen (1993)

Το Philadelphia μέσω του Tom Hanks «μίλησε» στις καρδιές των θεατών για την τον ιό HIV, την ασθένεια που σκότωσε τον έρωτα στα 90s. Μία μοναδική ερμηνεία από τον Bruce Springsteen, σε μία εκπληκτικά δυνατή μπαλάντα.

My Heart Will Go On – Celine Dion (1997)

Ο Τιτανικός του James Cameron αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα αριστουργήματα του σύγχρονου κινηματογράφου (εάν είχατε τρέξει στα 90s να το δείτε στα σινεμά δεν γίνεται να μην θυμάστε τις απίστευτες ουρές που σχημάτιζαν οι σινεφίλ στα εκδοτήρια). Ο Jack (Leonardo Di Caprio) και η Rose (Kate Winslet) αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στην ιστορία του σινεμά και η μαγευτική φωνή της Celine Dion απλώς έκανε τον έρωτα τους ακόμη πιο… ακαταμάχητο!

When you Believe – Mariah Carey / Whitney Houston (1998)

Δύο πραγματικά… «φωνάρες» η Whitney Houston και Mariah Carey σε ένα θρυλικό ντουέτο που μιλάει για θαύματα, τα οποία μπορεί και να συμβούν, φτάνει μόνο να έχεις πίστη μέσα σου. Από την Animated ταινία της Dreamworks, “Prince of Egypt” (Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου).

Lose yourself – Eminem (2003)

H ταινία 8 Mile άφησε το στίγμα της στο κινηματογραφικό κοινό στις αρχές των 00s. Οι δε οργισμένοι στίχοι του πρωταγωνιστή Eminem, στο Lose Yourself έμειναν στην ιστορία!

Into the West – Annie Lenox (2004)

H πολυβραβευμένη τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών του Peter Jackson αποτέλεσε ένα «φαινόμενο» για την ιστορία του κινηματογράφου και τι καλύτερος τρόπος από το να oλοκληρωθεί με το «Into the West», του μουσικού κομματιού από την Επιστροφή του Βασιλιά. Η αιθέρια φωνή της Annie Lenox μας μιλάει για το τέλος ενός μαγευτικού ταξιδιού και την ώρα που πέφτουν οι τίτλοι τέλους του «Return of the King», τα μάτια… υγραίνονται.

Jai Ho – Pussycat Dolls / A.R. Rahman (2008)

Το 2008 με την τεράστια επιτυχία της ταινίας Slumdog Millionaire, το Hollywood ήρθε πιο κοντά με την Ινδία και το Bollywood όσο ποτέ άλλοτε! Το Jai Ho, στο οποίο βλέπουμε τις Pussycat Dolls και τον A.R. Rahman θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως την απόλυτη ένωση δύο κόσμων που έχουν πάρα πολλά κοινά!

Skyfall – Adele (2012)

H Adele είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές της γενιάς μας, μια πραγματική ντίβα που μπορεί να απογειώσει όποιο κομμάτι κι εάν τραγουδήσει! To Skyfall για την ομώνυμη ταινία του Bond έχει κάτι από το σκοτεινό και μεγαλοπρεπές ύφος των πρώτων ταινιών του αγαπημένου μυστικού πράκτορα…

City of Stars – Emma Stone / Ryan Gosling

Τα musical ποτέ δεν πεθαίνουν στον μαγικό κόσμο του Hollywood και το LA LA Land με τους εκπληκτικούς Ryan Gosling και Emma Stone να αποτελούν ένα εκπληκτικό δίδυμο. Το δε ντουέτο τους “City of Stars” ήταν σκέτη… μαγεία!

Αυτά ήταν 15 από τα κορυφαία και βραβευμένα original Οσκαρικά τραγούδια που επιλέξαμε εμείς (φυσικά μπορείτε να εμπλουτίσετε και εσείς τη λίστα με άλλα αγαπημένα κομμάτια που πρωταγωνίστησαν στα αγαπημένα βραβεία)! Για περισσότερη κινηματογραφική χολιγουντιανή μαγεία βέβαια μπορείτε να συντονιστείτε στην Cosmote TV και στο pop-up κανάλι: COSMOTE CINEMA OSCARS HD. Εκεί δεν σας περιμένει μόνο η live μετάδοση της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου, αλλά και μέχρι τα τέλη του μήνα τρεις κινηματογραφικές ταινίες σε καθημερινή βάση που έγραψαν ιστορία στον κόσμο του κινηματογράφου.