Η TCL, η κορυφαία παγκοσμίως μάρκα τηλεοράσεων Mini LED και παγκόσμιος Olympic Partner, συμμετέχει και φέτος στην έκθεση IFA στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο. Σε ένα χώρο άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων στην Αίθουσα 21A, η TCL θα παρουσιάσει τον συνδεδεμένο τρόπο ζωής, συνδυάζοντας τεχνολογία οθόνης, καθηλωτικό ήχο, έξυπνες οικιακές συσκευές και καινοτομίες για εν κινήσει. Το περίπτερο θα αναδείξει, επίσης, την τελευταία συνεργασία της TCL με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC), συμπεριλαμβανομένων των αθλητών-ambassadors της Ομάδας TCL, των διαδραστικών περιοχών για τους θαυμαστές και των αποκλειστικών ενεργειών.

Η TCL φτάνει στην IFA 2025 παρουσιάζοντας ισχυρή ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία παραμένει η νούμερο ένα παγκοσμίως μάρκα τηλεοράσεων Mini LED, με αύξηση 176% στις αποστολές τηλεοράσεων Mini LED το πρώτο εξάμηνο του 2025. Στην Ευρώπη, η TCL έχει ξεπεράσει την απόδοση της αγοράς τηλεοράσεων, με τις αποστολές τηλεοράσεων Mini LED να αυξάνονται κατά 91% και τα μοντέλα 75 ιντσών και άνω να αυξάνονται κατά 72%. Αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μάρκα τηλεοράσεων στη Γαλλία και την Πολωνία, ενώ κατέχει επίσης ηγετικές θέσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

«Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή πηγή έμπνευσης, γι’ αυτό η TCL καθιστά τις τελευταίες καινοτομίες στην καταναλωτική τεχνολογία προσβάσιμες σε όλους», δήλωσε ο Stefan Streit, CMO της TCL Europe. «Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα όρια της τεχνολογίας, του σχεδιασμού και της βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα μας όχι μόνο πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα, αλλά και εμπλουτίζουν την καθημερινή ζωή των πελατών μας».

Μερικές από τις βασικές καινοτομίες της TCL που παρουσιάζονται στην IFA περιλαμβάνουν την μεγαλύτερη τηλεόραση QD–Mini LED στον κόσμο, 57” οθόνες Mini LED για gaming, τα τελευταία κλιματιστικά FreshIN και VoxIN και τις συσκευές ψύξης Free built–in και Combi.

Επιπλέον, καινοτομίες στον τομέα των κινητών συσκευών, όπως το TCL NXTPAPER 60 Ultra, το οποίο συνδυάζει μια οθόνη 7,2 ιντσών που μοιάζει με χαρτί και προστατεύει τα μάτια με εμπειρία ανάγνωσης και γραφής που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη και εξαιρετική απόδοση κάμερας για πιο άνετη και δημιουργική χρήση του smartphone. Στην IFA κάνει, επίσης, το ντεμπούτο του το παιδικό smartwatch TCL MOVETIME MT48, σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και τη δημιουργικότητα.

Επιπλέον, ακολουθεί η παρουσίαση των RayNeo AR γυαλιών, οι λύσεις ελέγχου Human-Vehicle-Home , το Smart Lock και τα ηλιακά πάνελ TCL Solar καθώς και οι λύσεις SunPower Home Solutions. Η TCL, παράλληλα, παρουσιάζει το TCL Ai Me, το πρώτο στον κόσμο modular ρομπότ συντρόφου με AI, σχεδιασμένο να προσφέρει συντροφιά σε πολλαπλά σενάρια καθημερινής ζωής. Το Ai Me συνδυάζει ρεαλιστικές εκφράσεις, διαδραστική τεχνητή νοημοσύνη και έξυπνες λειτουργίες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία συντροφικότητας και αλληλεπίδρασης.

Προηγμένο Home Entertainment

Οι τηλεοράσεις QD–Mini LED της σειράς C 2025 της TCL έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία θέασης. Η C9K μετατρέπει τις βραδιές ταινιών σε εμπειρίες που μοιάζουν με αυτές του κινηματογράφου, ενώ η C8K προσφέρει μια ευέλικτη ισορροπία – πλούσια ποιότητα εικόνας HDR, ομαλή κίνηση και ρυθμίσεις βελτιστοποιημένες για gamers. Ο ρυθμός ανανέωσης 144Hz της C7K διατηρεί την γρήγορη δράση σε αθλητικά, παιχνίδια ή ταινίες δράσης χωρίς θόλωση. Για όσους αναζητούν υψηλή ποιότητα εικόνας σε πιο προσιτή τιμή, το C6K προσφέρει τα πλεονεκτήματα των χρωμάτων και της αντίθεσης της τεχνολογίας Mini LED. Τα C7K, C8K και C9K διαθέτουν όλα ήχο από την Bang & Olufsen, δημιουργώντας λεπτομερή ήχο για κάθε είδους ψυχαγωγία.

Η κορυφαία σειρά τηλεοράσεων QD–Mini LED X11K της TCL έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν να απολαμβάνουν πραγματικό home cinema οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ο ισχυρός έλεγχος του οπίσθιου φωτισμού προσφέρει βαθύ μαύρο χρώμα και φωτεινά σημεία ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας. Με το ηχοσύστημα της Bang & Olufsen, το δωμάτιο γεμίζει με πλούσιο ήχο, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ηχεία.

Η 115X955 Max Series της TCL είναι η μεγαλύτερη τηλεόραση QD–Mini LED στον κόσμο. Προσφέρει καθαρότητα και ομαλή κίνηση για ταινίες, αθλητικά ή παιχνίδια. Οι παίκτες επωφελούνται από λειτουργίες που διατηρούν το παιχνίδι ομαλό και γρήγορο, ενώ με το ONKYO Dolby Atmos συνεπάγεται ότι ο ήχος ταιριάζει με την κλίμακα της οθόνης.

Καινοτομίες On–the–Go

Η ζώνη «Innovations On–the–Go» της TCL στην IFA 2025 παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητών και φορητών προϊόντων προσαρμοσμένων στην καθημερινή ζωή. Εξοπλισμένο με έγχρωμη οθόνη FHD+ 7,2 ιντσών, το TCL NXTPAPER 60 Ultra είναι το πιο ολοκληρωμένο smartphone για την προστασία των ματιών με NXTPAPER 4.0 και οθόνη φυσικού φωτός. Προσφέρει φυσική, αanti–glare, zero–flicker, reflection free, και low–blue–light ακτινοβολία για άνετη προβολή όλη την ημέρα, σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Σχεδιασμένο για ψηφιακή ευεξία και παραγωγικότητα, υποστηρίζει αναγνώριση και γραφή ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη, με προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης MuseFilm από την TCL, μαζί με την κορυφαία τηλεφακό κάμερα periscope.

Επίσης, παρουσιάζεται το TCL NXTPAPER 5G Junior, ένα family–friendly smartphone, με eye–friendly οθόνη, λειτουργία ψηφιακού detox, γονικό έλεγχο και παρακολούθηση GPS, για μια ασφαλή και απλοποιημένη εμπειρία σχεδιασμένη για νεότερους χρήστες.

Νέο φέτος, το παιδικό smartwatch TCL MOVETIME MT48 προσφέρει ακόμη περισσότερους τρόπους για να παραμένουν οι οικογένειες συνδεδεμένες. Σχεδιασμένο με γνώμονα την ασφάλεια και την ανεξαρτησία, διαθέτει διάφορες μεθόδους επικοινωνίας που είναι πάντα online, όπως βιντεοκλήσεις 4G, υψηλής ακρίβειας εντοπισμό θέσης με GPS διπλής συχνότητας (L1+L5), καθώς και AI ασφαλές για παιδιά και βελτιωμένη διάρκεια ζωής μπαταρίας 900mAh. Το ρολόι, του οποίου ο σχεδιασμός είναι εμπνευσμένος από την Astro Aesthetics, είναι αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IP68 και περιλαμβάνει λειτουργίες φιλικές προς τα παιδιά για πιο υγιεινές συνήθειες, καθιστώντας το ιδανικό για παιδιά που θέλουν να ανακαλύψουν έναν μεγαλύτερο κόσμο.

Η σειρά συμπληρώνεται από τα tablet TCL NXTPAPER 11 Plus και NXTPAPER 14, ευέλικτα εργαλεία για ανάγνωση, δημιουργικές εργασίες και παραγωγικότητα, καθώς και από το TCL PlayCube, μια συμπαγή συσκευή ψυχαγωγίας που επεκτείνει τη γκάμα προβολέων της TCL με φορητή χρήση πολυμέσων. Το PlayCube, που είναι πλέον διαθέσιμο στην Ευρώπη, αποτελεί μέρος της πλήρους γκάμας προβολέων της TCL, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα μοντέλα A1s και C1 με υψηλή απόδοση. Θα κάνουν, επίσης, το ντεμπούτο τους νέα φορετά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται ως μέρος της αυξανόμενης καινοτομίας της TCL σε αυτόν τον τομέα.

Οθόνες Επόμενης Γενιάς

Η οθόνη TCL 57R94 QD–Mini LED είναι ιδανική για gamers και δημιουργούς που επιθυμούν περισσότερο χώρο για να παίζουν, να επεξεργάζονται και να σχεδιάζουν. Με οθόνη 32:9 ultra–wide Dual 4K και τεχνολογία QD–Mini LED, αντικαθιστά τις ρυθμίσεις πολλαπλών οθονών με μία ενιαία οθόνη.

Η επαγγελματική οθόνη TCL 34R83Q συνδυάζει την οπτική ποιότητα της τεχνολογίας QD-Mini LED με επαγγελματική ακρίβεια χρωμάτων, προσφέροντας σε σχεδιαστές, μοντέρ βίντεο και gamers μια οθόνη που προσαρμόζεται από τη δημιουργική εργασία έως την καθηλωτική ψυχαγωγία.

Η επαγγελματική οθόνη TCL 27R83U είναι ιδανική για όσους χρειάζονται ευκρίνεια 4K σε compact μέγεθος, συνδυάζοντας απόδοση HDR με εξαιρετικά χαμηλό lag και ομαλούς ρυθμούς ανανέωσης. Είναι ιδανική για εργασίες ακριβείας με χρώματα ή ανταγωνιστικά παιχνίδια.

Audio Visual Brilliance

Το TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το ηχείο οπουδήποτε χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων. Είτε παρακολουθείτε μια ταινία είτε βάζετε μια λίστα αναπαραγωγής, το Z100 προσφέρει ισορροπημένο ήχο που γεμίζει ολόκληρο το δωμάτιο.

Με Dolby Atmos FlexConnect για καθηλωτικό ήχο και TCL Tutti Choral για συγχρονισμένη αναπαραγωγή με συμβατές τηλεοράσεις TCL, το Z100 δημιουργεί ήχο που μοιάζει με τον πραγματικό. Με μέγιστη ισχύ 860 W που ενισχύει την απόδοσή του, χειρίζεται τα πάντα, από λεπτούς διαλόγους έως εκρηκτικά soundtrack, με καθαρότητα και βάθος.

Αν ψάχνετε έναν απλό τρόπο να αναβαθμίσετε την καθημερινή σας ψυχαγωγία, το Q65H προσφέρει βελτίωση του ήχου χωρίς την ταλαιπωρία της εγκατάστασης. Πρόσφατα βραβευμένο ως EISA Best Buy Soundbar 2025 –2026, το Q65H φέρνει τον κινηματογραφικό ήχο στο σαλόνι σας με ελάχιστη ρύθμιση μέσω του ήχου Dolby Atmos. Οι συνομιλίες παραμένουν καθαρές χάρη στο built–in center channel, ενώ το AI Sonic–Adaptation ρυθμίζει αυτόματα τον ήχο ώστε να ταιριάζει στο δωμάτιο.

Ένα ασύρματο subwoofer προσφέρει ισχυρά μπάσα χωρίς ακατάστατα καλώδια, ενώ με το Tutti Choral, η ηχομπάρα και η TCL τηλεόρασή σας λειτουργούν συγχρονισμένα για να δημιουργήσουν μια πιο ομοιόμορφη ακουστική εμπειρία. Με ισχύ έως 420 W και HDMI 2.1 eARC για εύκολη ρύθμιση, το Q65H μετατρέπει τις βραδιές ταινιών, το streaming και τους μαραθώνιους παιχνιδιών σε μια συναρπαστική εμπειρία.

Smart ανέσεις για Home Living

Ενισχύοντας την ηγετική θέση της TCL στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, η TCL ανακηρύχθηκε η Νο. 1 μάρκα κλιματιστικών φρέσκου αέρα στον κόσμο το 2024, σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών SHANGPU GROUP. Μια κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την επίδοση είναι το FreshIN 3.0, το οποίο καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα εσωτερικών χώρων μέσω των τετραπλών φίλτρων Quadrupuri. Ο αναβαθμισμένος αλγόριθμος T-AI Energy-Saving προσφέρει έως και 37%+ επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την τρέχουσα απόδοση, εξασφαλίζοντας άνεση χωρίς σπατάλη ενέργειας.

Επιπλέον, το VoxIN, ένα voice-controlled κλιματιστικό νέας γενιάς της TCL κάνει το ντεμπούτο του στην IFA ως ένα βήμα μπροστά στην φυσική, hands-free άνεση. Με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό, την εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση, το VoxIN μπορεί να ενσωματωθεί χωρίς κόπο σε οποιοδήποτε σπίτι. Χαρακτηριστικά όπως ο κύκλος αυτοκαθαρισμού σε υψηλή θερμοκρασία 56 °C και το προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος με ενεργό άνθρακα και φίλτρα ποιότητας EPA σημαίνουν πιο καθαρό αέρα σε όλο το δωμάτιο, κάτι που είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για όσους πάσχουν από αλλεργίες. Το VoxIN ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας T-AI και το Gentle Breeze, παρέχοντας αποδοτική ψύξη χωρίς άμεσο ρεύμα αέρα.

Eco–Intelligent Home Solutions

Τα ψυγεία TCL Free Built–In, Flexi και Mega Space έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε κάθε κουζίνα χάρη στην τεχνολογία Free Built–In, προσφέροντας παράλληλα ευέλικτο αποθηκευτικό χώρο. Η σειρά Flexi προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες με ρυθμιζόμενα διαμερίσματα, παρέχοντας μέγιστη ευελιξία. Ενώ Η σειρά Mega Space διαθέτει την τεχνολογία VIP Thin–Wall, ένα καινοτόμο υλικό που προσφέρει έως και 19% περισσότερη διαθέσιμη χωρητικότητα χωρίς να απαιτεί επιπλέον χώρο στην κουζίνα.

Το νέο smart dual–screen fridge παρουσιάζεται στην IFA, διαθέτοντας δύο έξυπνες οθόνες και υψηλής αισθητικής σχεδιασμό που ενσωματώνεται άψογα σε μοντέρνα κουζίνες. Η συσκευή επαναπροσδιορίζει την κουζίνα μέσω καινοτόμων λειτουργιών, δίνοντας έμφαση στη φιλική προς τον χρήστη εμπειρία, μετατρέποντας το ψυγείο σε έξυπνο και συνδεδεμένο επίκεντρο της καθημερινής ζωής.

Τα πλυντήρια και στεγνωτήρια P5 Super Drum Series συνδυάζουν μεγάλη χωρητικότητα με συνδεσιμότητα Wi–Fi, επιτρέποντας τον έλεγχο του πλυσίματος από οπουδήποτε. Επιπλέον, η σειρά πλυντηρίων P5 αξιολογείται με ενεργειακή κλάση Α-40%, προσφέροντας 40% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα συνηθισμένα πλυντήρια Α-Class – συνδυάζοντας υψηλή απόδοση και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Από την άλλη, η σειρά πλυντηρίων F4 φέρνει τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό της TCL στην καθημερινή πλύση, με πιστοποίηση έως Α-25% ενεργειακής κλάσης, εξασφαλίζοντας καθαρά και φρέσκα ρούχα κάθε φορά.

Η TCL θα παρουσιάσει επίσης μια προεπισκόπηση των νέων λύσεων Washer Dryer Tower, σχεδιασμένων για εξοικονόμηση χώρου χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Τα προϊόντα αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα σύντομα στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας TCLGreen, η TCL ανέπτυξε το TCL ECORA™, ένα ανθεκτικό σύνθετο υλικό από απορρίμματα πορσελάνης και πλαστικό, που προσφέρει βιωσιμότητα και premium αίσθηση αφής στις καθημερινές ηλεκτρονικές συσκευές.

Προοδευτικά brands στο design συγκεντρώνονται στη ζώνη TCL NXTHOME® για να ανασχεδιάσουν το σπίτι του μέλλοντος

Στην IFA 2025, η TCL συγκεντρώνει κορυφαία premium brands στη ζώνη TCL NXTHOME®, για να εξερευνήσει πώς η καινοτομία, η δεξιοτεχνία και το συναίσθημα Επιστρέφοντας για δεύτερη χρονιά με δημιουργικό διάλογο, η TCL και η Roche Bobois παρουσιάζουν μια κοινή όραση για το σπίτι του μέλλοντος – ως κάτι περισσότερο από έναν απλό λειτουργικό χώρο, ενσωματωμένο αρμονικά στην καθημερινή ζωή, δείχνοντας πώς η τεχνολογία και τα επιδέξια σχεδιασμένα έπιπλα συνυπάρχουν φυσικά και διαισθητικά. Ο χώρος διερευνά πώς το design μπορεί να εμπνεύσει συναίσθημα, κίνηση και νόημα.

Παράλληλα, η Alcantara και η TCL συνεχίζουν να σπρώχνουν τα όρια μεταξύ τεχνολογίας και design, δημιουργώντας εμπειρίες που είναι όχι μόνο πιο έξυπνες, αλλά και πιο εκφραστικές. Στην περιοχή TCL Home Theater, η Alcantara παρουσιάζει μια αφιερωμένη εγκατάσταση, αναδεικνύοντας το υλικό μέσα από εντυπωσιακή έκθεση υφών, φινιρισμάτων και χρωμάτων, προσφέροντας μια αισθητηριακή διάσταση στον χώρο και αναδεικνύοντας την αριστεία της ιταλικής κατασκευής.

Ως ακόμη μια έκφραση δεξιοτεχνίας, η TCL NXTHOME® παρουσιάζει το TCL NXTPAPER 60 Ultra smartphone μαζί με ένα notebook Castelli Milano 1938. Ο συνδυασμός αυτός αναδεικνύει την άνεση που θυμίζει χαρτί της οθόνης NXTPAPER, συμπληρωμένη από την ιταλική δεξιοτεχνία στο σχεδιασμό του notebook της Castelli. Μαζί, γιορτάζουν τη σύνθεση της καινοτομίας στην οθόνη με την τακτική έμπνευση, ενώ συνδυάζουν τη σύγχρονη τεχνολογία με διαχρονική δεξιοτεχνία, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα στην καθημερινή ζωή.

Η ζώνη TCL NXTHOME® αντικατοπτρίζει τις κοινές αξίες και των τριών brands: premium δεξιοτεχνία, καινοτομία στα υλικά και δέσμευση για αναβάθμιση του καθημερινού περιβάλλοντος μέσω του design.

Αναζωπυρώνοντας το Ολυμπιακό Πνεύμα στην IFA 2025

Ως Παγκόσμιος Εταίρος των Ολυμπιακών Αγώνων, η TCL θα παρουσιάσει τη δέσμευσή της να στηρίζει κάθε σημαντική Ολυμπιάδα τα επόμενα οκτώ χρόνια, μέσα από καμπάνιες με έμφαση στην Ευρώπη. Οι επισκέπτες θα μπορούν να συνδεθούν με το Ολυμπιακό πνεύμα μέσω εμφανίσεων και δραστηριοτήτων με αθλητικούς ambassadors της Ομάδας TCL, καθώς και μέσα από ζωντανές αφηγήσεις για τους επερχόμενους Αγώνες.

Το περίπτερο θα περιλαμβάνει επίσης μια διαδραστική ζώνη για τους οπαδούς των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν προσομοιωμένες αθλητικές προκλήσεις, φωτογραφικές στιγμές και αποκλειστικές behind–the–scenes πληροφορίες από τους ίδιους τους αθλητές.

Τα πιο καινοτόμα προϊόντα της TCL θα βρίσκονται στο επίκεντρο της IFA 2025, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την επόμενη γενιά ψυχαγωγίας στο σπίτι, κινητής τεχνολογίας και έξυπνων λύσεων για τη ζωή. Η φετινή παρουσίαση χτίζει πάνω στην κληρονομιά της TCL στην ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα νέες εμπειρίες αποκλειστικές για την εκδήλωση του 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την TCL και τα προϊόντα της, επισκεφθείτε:

Περίπτερο TCL στην IFA 2025

Ημερομηνία: 5–9 Σεπτεμβρίου 2025

Τοποθεσία: Αίθουσα 21A, Messedamm Berlin, Γερμανία

Ανακαλύψτε περισσότερα προϊόντα στο https://www.tcl.com/gr/el