It’s the most wonderful time of the year! Το αγαπημένο Εμπορικό Κέντρο των Νοτίων Προαστίων φοράει τα γιορτινά του και σας δίνει το πιο λαμπερό ραντεβού της χρονιάς, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, για να υποδεχτούμε μαζί την εορταστική περίοδο με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, αλλά και με πολύ χορό και τραγούδι με τον Γιώργο Γιαννιά και τον 92.3 Λάμψη FM.

Christmas vibes με τον Λάμψη FM

Η πιο λαμπερή Χριστουγεννιάτικη γιορτή ξεκινά την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με τον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό 92.3 Λάμψη FM, και τον Νίκο Μάρκογλου και τον Δημήτρη Σαράντο, να μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά του μέσα από τις εγκαταστάσεις του εμπορικού κέντρου.

Christmas Live Stage

Η εορταστική μουσική σκηνή του Christmas Live Stage σας υποδέχεται αμέσως μετά στις 20.00, με καλεσμένο τον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Γιαννιά, ο οποίος θα φωταγωγήσει το Χριστουγεννιάτικό μας δέντρο σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Απολαύστε τις μουσικές επιτυχίες του αγαπημένου καλλιτέχνη, σε ένα μουσικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να ανεβάσει το κέφι στα ύψη και να απογειώσει την εορταστική διάθεση. Αξίζει να σημειωθεί πως η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στο ATHENS METRO MALL η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη διασκέδαση και τη διάθεση για shopping, στο πιο λαμπερό σκηνικό, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει υπέροχες Χριστουγεννιάτικες εμπειρίες.