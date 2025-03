10 χρόνια Athens Tap Jam με τον θρυλικό Tap Dancer Derick K. Grant στο THEATRE OF THE NO

Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 22:30

Μια δεκαετία γεμάτη κλακέτες, ρυθμό και αυτοσχεδιασμό!

Τo THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, γιορτάζει τη 10η επετειακή του σεζόν του Athens Tap Jam, του μοναδικού σταθερού event στην Ελλάδα αφιερωμένου στις κλακέτες και την αυτοσχεδιαστική jazz, όπως ακριβώς συμβαίνει στο θρυλικό Smalls Jazz Club της Νέας Υόρκης. Στο πλαίσιο της εορταστικής αυτής εκδήλωσης, θα φιλοξενήσει τον διεθνώς αναγνωρισμένο tap dancer, χορογράφο και σκηνοθέτη Derick K. Grant, την Παρασκευή 14 Μαρτίου στις 22:30.

Το πρώτο σετ της βραδιάς θα ανοίξουν οι δημιουργοί του Athens Tap Jam παρέα με τους προσκεκλημένους καλλιτέχνες και live house band και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτό jam session σε όλους τους χορευτές και μουσικούς κάθε επιπέδου, θα έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στη σκηνή και να αυτοσχεδιάσουν.

Ο Derick K. Grant ,έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο του tap dance εδώ και τρεις δεκαετίες. Με καταγωγή από τη Βοστώνη, ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Roxbury Centre For the Performing Arts. Διακρίθηκε ως πρωταγωνιστής στην εμβληματική παράσταση του Broadway “Bring In ‘Da Noise, Bring In ‘Da Funk”, κερδίζοντας το βραβείο Bessie. Το 2021, αναγνωρίστηκε ως ένας από τους πέντε σπουδαιότερους tap dancers όλων των εποχών, με την εικόνα του να κοσμεί γραμματόσημα των ΗΠΑ. Παράλληλα, συνεργάστηκε με τη Só Dança, δημιουργώντας μια καινοτόμο σειρά επαγγελματικών tap παπουτσιών.

Το Athens Tap Jam, που ιδρύθηκε το 2014 από τις Νατάσα Χαντά-Μάρτιν και Ελίνα Βαφειάδη, έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του tap και της jazz. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, έχει φιλοξενήσει διακεκριμένους καλλιτέχνες όπως οι Sarah Reich, Max Pollak, Roxane Butterfly, Heather Cornell, Tony Romano, Lenny Sendersky, Thomas Wadelton, Pedro Consorte, Dayna Szydrowski. Η προσφορά του στη σκηνή του jazz tap στην Ευρώπη αναγνωρίστηκε πρόσφατα από το Changing Times Tap Initiative της Νέας Υόρκης.

Ι NFO

Houseband:

Ανδρέας Παπαγιαννακοπούλος: ηλ.κιθαρα,

Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος: κοντραμπάσο

Σεραφείμ Τουρίκας: τύμπανα

Host: Θάνος Δασκαλόπουλος

Special guests: Derick K. Grant , Adédèjì , MC Yinka

Ημ/νια: Παρασκευή 14 Μαρτίου Ι 22:30

Εισιτήριο: 10 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/athens-tap-jam/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

WORKSHOPS: Ο Derick K. Grant, ο μεγαλύτερος αυθεντικός κλακετίστας της γενιάς του, έρχεται στην Αθήνα για ένα διήμερο θα διδάξει θα διδάξει εργαστήρια αρχαρίων και προχωρημένων Στις 15-16 Μαρτίου, στο PLAYGROUND for the arts, Τap dance, lindy hop, hip hop, φέρνοντας τη μαγεία του Broadway, του So You Think You Can Dance και του Berklee Conservatory. Πληροφορίες για τα εργαστήρια στο +306948683607.

Website & Social Media:

https://www.facebook.com/TheatreoftheNO

https://www.instagram.com/theatreoftheno/

https://theatreoftheno.com/contact-us/

ATJ Facebook https://www.facebook.com/athenstapjam

ATJ Instagram https://www.instagram.com/athenstapjam