All Star Jazz Summer Party στο THEATRE OF THE NO

All Star Jazz Summer Party στο THEATRE OF THE NO

Gilad Atzmon Quartet feat. Amos Hoffman, Kontrafouris Trio & Potamos Ensemble

Πέμπτη 26 Ιουνίου

Το νέο jazz στέκι της Αθήνας, THEATRE OF THE NO – JAZZ CLUB, κλείνει τη φετινή σεζόν με ένα εκρηκτικό Jazz Summer Party την Πέμπτη 26 Ιουνίου στις 21:30. Ένα δυναμικό φινάλε με τρία ξεχωριστά σχήματα, που ενώνουν κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες μουσικούς σε μια βραδιά γεμάτη αυτοσχεδιασμό, γιορτάζοντας το παγκόσμιο πνεύμα της σύγχρονης τζαζ.

Gilad Atzmon Quartet feat . Amos Hoffman ( ΗΠΑ )

Ο διεθνώς καταξιωμένος σαξοφωνίστας Gilad Atzmon και ο θρυλικός κιθαρίστας Amos Hoffman συναντιούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιορισμένης ευρωπαϊκής τους περιοδείας, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε την εκρηκτική χημεία δύο κορυφαίων δημιουργών της παγκόσμιας τζαζ.

Ο Gilad Atzmon, γνωστός για την πλούσια διεθνή του καριέρα και τις συνεργασίες του με τους Pink Floyd, Paul McCartney και Robert Wyatt, φέρνει το μοναδικό του ύφος στο σαξόφωνο και το κλαρινέτο. Δίπλα του ο Amos Hoffman, πρωτοπόρος στη μίξη της τζαζ με την παράδοση της Μέσης Ανατολής, έχει συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως οι Avishai Cohen, Jason Lindner, Claudia Acuña και Lenny White.

Μαζί τους, τρεις εξαίρετοι μουσικοί της ελληνικής σκηνής: Δημήτρης Βερδινόγλου (πιάνο), Γιώργος Πανταζόπουλος (μπάσο) και Παναγιώτης Θέμας (τύμπανα)

Kontrafouris Trio

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανίστας Γιώργος Κοντραφούρης επιστρέφει στη σκηνή του Theatre of the NO για μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη groove, αυτοσχεδιασμό και σύγχρονη free jazz αισθητική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κομμάτια από τις πρόσφατες κυκλοφορίες του, καθώς και all-time classics του Hammond από Jimmy Smith, Dr. Lonnie Smith και άλλους.

Με κλασική μουσική παιδεία και μεταπτυχιακό στην Τζαζ Ερμηνεία από τη Sibelius Academy, έχει συνεργαστεί με κορυφαίες μορφές της διεθνούς σκηνής, όπως οι David Liebman, Benny Golson, Sheila Jordan και Lou Donaldson. Παράλληλα με την ενεργή του καλλιτεχνική παρουσία, διδάσκει στο Τμήμα Τζαζ του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαζί του στη σκηνή οι: Κωνσταντίνος Στουραΐτης (κιθάρα) και Νίκος Σκενδέρης (τύμπανα)

Potamos Ensemble

Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ από τη δισκογραφική Aesthetiko, οι Potamos Ensemble κάνουν το ντεμπούτο τους στο Theatre of the NO. Το σχήμα αποτελεί μια σύμπραξη κορυφαίων αυτοσχεδιαστών της Αθήνας, με επικεφαλής τον δεξιοτέχνη του νέι Χάρη Λαμπράκη και τον Gilad Atzmon στα ξύλινα πνευστά. Η μουσική τους γεφυρώνει ανατολίτικα και δυτικά στοιχεία, αναμειγνύοντας παραδοσιακές ρίζες με modal jazz και σύγχρονες ηχητικές υφές.

Συμμετέχουν: Βύρωνας Ντόλας (κιθάρα), Χρηστόστομος Μπουκάλας (κοντραμπάσο) και Νίκος Σιδηροκαστρίτης (τύμπανα)

Info

Gilad Atzmon: σαξόφωνο, κλαρινέτο, ηλεκτρονικά & ξύλινα πνευστά

Amos Hoffman: κιθάρα

Δημήτρης Βερδινόγλου: πιάνο

Γιώργος Πανταζόπουλος: κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας: τύμπανα

Γιώργος Κοντραφούρης: hammond organ

Χάρης Λαμπράκης: νέι

Βύρωνας Ντόλας: κιθάρα

Χρηστός Μπουκάλας: κοντραμπάσο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης: τύμπανα

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία & Ώρα

Πέμπτη 26 Ιουνίου στις 21:30

Εισιτήριο: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/all-star-jazz-summer-party/

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 3€, ποτό 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram