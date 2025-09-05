Back to School με προληπτικές εξετάσεις από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για παιδιά και εφήβους

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και έως το τέλος Οκτωβρίου, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σχεδίασε ειδικά πακέτα προληπτικών εξετάσεων για παιδιά και εφήβους.

Τα πακέτα έχουν δημιουργηθεί ώστε να υποστηρίζουν ένα ασφαλές και υγιές ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, προσφέροντας προληπτικό έλεγχο της υγείας των παιδιών και εφήβων με την αξιοπιστία υπερσύγχρονων εργαστηρίων και την εμπειρία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού.

Διαθέσιμα Πακέτα Προληπτικών Εξετάσεων:

Σχολικό Check-Up : Περιλαμβάνει βασικές αιματολογικές εξετάσεις.

: Περιλαμβάνει βασικές αιματολογικές εξετάσεις. Ενισχυμένο Σχολικό Check-Up : Περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις του βασικού πακέτου, καθώς και επιπλέον ελέγχους για πιο εκτενή αξιολόγηση και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας των παιδιών.

: Περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις του βασικού πακέτου, καθώς και επιπλέον ελέγχους για πιο εκτενή αξιολόγηση και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας των παιδιών. Καρδιολογικό Check-Up : Περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο Doppler καρδιάς (Triplex) και καρδιολογική εξέταση. Σε συγκεκριμένες διαγνωστικές μονάδες του Ομίλου, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Άθλησης.

: Περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα, έγχρωμο Doppler καρδιάς (Triplex) και καρδιολογική εξέταση. Σε συγκεκριμένες διαγνωστικές μονάδες του Ομίλου, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Άθλησης. Υπερηχογραφικός Έλεγχος: Υπέρηχοι άνω & κάτω κοιλίας, καθώς και υπερηχογράφημα θυρεοειδούς για λεπτομερή απεικόνιση και έλεγχο ζωτικών οργάνων.

Με υπερσύγχρονο αυτοματοποιημένο εργαστήριο, εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, καθώς και διευρυμένο δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύει ουσιαστικά την πρόληψη, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για προγραμματισμό ραντεβού, επισκεφθείτε τη σελίδα: bioiatriki.gr/back-to-school-check-up