«BIG BOYS» του Rich Orloff στο THEATRE OF THE NO

Από 7 Μαρτίου | Κάθε Παρασκευή & Δευτέρα στις 20:00

Μια αιχμηρή και ξεκαρδιστική σάτιρα για την εξουσία, τις φιλοδοξίες και τις εργασιακές σχέσεις

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει την πολυβραβευμένη μαύρη κωμωδία «BIG BOYS» του καταξιωμένου Αμερικανού συγγραφέα Rich Orloff, σε σκηνοθεσία Yoel Wulfhart. Μια καυστική και σύγχρονη σάτιρα που με χιούμορ και σαρκασμό, εξετάζει τη σκοτεινή πλευρά του εργασιακού ανταγωνισμού, την ανάγκη για επιβεβαίωση και την ανδρική φιλοδοξία. Από την Παρασκευή 7 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Δευτέρα στις 20:00

Ένα παιχνίδι εξουσίας στα όρια του παραλόγου.

Δύο άντρες, ένας αυτάρεσκος, μεγαλομανής και ανήθικος διευθυντής και ο ανασφαλής, ηθικός αλλά βαθιά δυστυχισμένος βοηθός του, εγκλωβίζονται σε ένα παιχνίδι εξουσίας, όπου τα όρια μεταξύ επιτυχίας γίνονται θολά και επικίνδυνα. Μέσα στο κλειστοφοβικό περιβάλλον ενός γραφείου, η φιλοδοξία συγκρούεται με την ηθική και η επιβίωση με τη χειραγώγηση.

Με σουρεαλιστικές πινελιές και επιρροές από το θεατρικό είδος Vaudeville, το έργο θυμίζει τις ανατρεπτικές κωμωδίες των αδελφών Μαρξ, με ατάκες-ξυράφι και καταστάσεις που φλερτάρουν με το χάος, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα γέλιου και βαθύτερου προβληματισμού.

Η παράσταση, βραβευμένη στο InterPlay International Play Festival και με το Auricle Award, έχει ανέβει με επιτυχία στις ΗΠΑ, καθώς και στην Ευρώπη. Η αθηναϊκή παραγωγή σηματοδοτεί τη 12η παγκόσμια παρουσίαση του έργου, το οποίο έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στη Φινλανδία.

Σχετικά με τον συγγραφέα: Ο Rich Orloff είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις καυστικές κωμωδίες του. Έργα του, όπως Funny as a Crutch, The Naked Truth και Romantic Fools, έχουν παρουσιαστεί πάνω από 120 φορές παγκοσμίως , από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μαδρίτη και την Ανταρκτική.

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Rich Orloff

Σκηνοθεσία: Yoel Wulfhart

Βοηθός Σκηνοθέτη – Stage Manager: David Rawstron

Βοηθός Σκηνοθέτη B’: Νίκος Φυτάς

Διανομή:

Victor: Κωνσταντίνος Φράγκος

Norman: Γιάννης Οϊχαλιώτης

Norman: Κωνσταντίνος Μιχαήλ (παίζει στις: 28/3, 31/3, 25/4, 28/4)

Συντελεστές :

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Video: Νίκος Παγωνάκης ,Νίκος Φυτάς

Σχεδιασμός Φωτισμών: Fernanda Balcells

Σκηνικά & Κοστούμια: Παναγιώτα Λαφαζάνη

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραγωγή: Fail Better Productions

Ημερομηνίες Παραστάσεων

7 Μαρτίου – 23 Μαΐου

Κάθε Παρασκευή & Δευτέρα στις 20:00

Σημειώσεις: Δεν θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις στις: 18/4, 21/4 2/5 & 9/5

Η παράσταση είναι στα αγγλικά

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/big-boys/

Προσφορά: 20 εισιτήρια διαθέσιμα στα 5€ στο ταμείο (προσέλευση έως τις 19:00)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram