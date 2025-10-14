Φαντάσματα, κολοκύθες, ζαχαρωτά και ένα εμπορικό κέντρο που μετατρέπεται στον πιο Halloween προορισμό! Το Athens Metro Mall φοράει τη spooky στολή του και σας προσκαλεί να γιορτάσετε με σύνθημα «BOO… και βγαίνεις»!

Από τις 13 έως τις 31 Οκτωβρίου, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων μεταμορφώνεται σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό γεμάτο εκπλήξεις. Η διασκέδαση συναντά το shopping και το «παραδοσιακό» Trick or Treat καλεί μικρούς και μεγάλους να βγουν, να ψωνίσουν, να παίξουν και να απολαύσουν τη μαγεία του Halloween με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Όλη η οικογένεια απολαμβάνει άνετες αγορές σε περισσότερα από 95 καταστήματα με είδη μόδας, ομορφιάς, σπιτιού και τεχνολογίας.

Spooky Family Weekends στο Athens Metro Mall!

Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 16:00 στον 3ο όροφο του Athens Metro Mall, οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν σε Halloween ρυθμό με δωρεάν δραστηριότητες, παιχνίδια και εργαστήρια γεμάτα φαντασία και… μαγεία!

Οι μικροί ‘trick or treaters’ έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν μέσα σε ένα χαρούμενα spooky περιβάλλον που θα τους ξετρελάνει. Δημιουργικές κατασκευές από πλαστελίνη, αφηγήσεις μαγικών ιστοριών, spooky πλαστελίνες, face painting με Halloween twist και πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν κάθε μικρό επισκέπτη του Athens Metro Mall.

18 – 19 Οκτωβρίου: Το Δάσος του Φθινοπώρου!

Όλοι μαζί κατασκευάζουμε όμορφα “ Σκαντζοχοιράκια ”, παίζουμε «Τα Φύλλα που Χορεύουν», διαβάζουμε την Ιστορία: «Ο Σκαντζοχοιράκος και το χρυσό φύλλο» και κάνουμε υπέροχες πλαστελινοκατασκευές!

25 – 26 Οκτωβρίου: Halloween Party!

Φτιάχνουμε μοναδικές Halloween κατασκευές από χαρτόνι και πλαστελίνες και παίζουμε το «Μαγικό Ξόρκι». Παρέα με τη μάγισσα Λουίν μεταμορφωνόμαστε σε πορτοκαλί κολοκύθες και χαμογελαστά φαντασματάκια με την τεχνική του Face Painting.

Φέτος τον Οκτώβριο, το Halloween στο Athens Metro Mall γίνεται η πιο spooky και fun εμπειρία της πόλης!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.athensmetromall.gr