Καθώς πέφτει η αυλαία του ιστορικού UEFA Women’s EURO 2025, με την Αγγλία να στέφεται ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Lidl γιορτάζει ένα επιτυχημένο καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο, ενότητα και θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες. Η Lidl ήταν περήφανη που συμμετείχε σε ένα κίνημα που ενέπνευσε εκατομμύρια κοινό, έθεσε νέα πρότυπα στον γυναικείο αθλητισμό και ανέδειξε τη δύναμη της συνύπαρξης, της υγείας και του σεβασμού.

Με 657.291 φιλάθλους να παρακολουθούν τους αγώνες σε οκτώ πόλεις φιλοξενίας, πάνω από 400 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως και τη μεγαλύτερη πορεία φιλάθλων στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου με 25.000 συμμετέχοντες, το τουρνουά ανέδειξε τον αυξανόμενο ενθουσιασμό και τις δυνατότητες του γυναικείου ποδοσφαίρου.

«Ήταν πραγματικά μαγικό να βιώνουμε τη δυναμική του UEFA Women’s EURO 2025. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ευρώπης ενώθηκαν για να γιορτάσουν το ποδόσφαιρο, και στη Lidl νιώθουμε περήφανοι που σταθήκαμε αρωγοί σε αυτή την ιστορική διοργάνωση. Η ατμόσφαιρα ενότητας και σεβασμού από όλους – παίκτριες, φιλάθλους και διοργανωτές – ήταν συγκινητική.» ανέφερε ο Martin Brandenburger, CEO & Προέδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η Lidl προσέφερε 3.500 εισιτήρια σε πελάτες και εργαζομένους, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και την εμπλοκή της κοινότητάς της στο UEFA Women’s EURO 2025. Και αυτό δεν ήταν το μόνο – η Lidl ενεργοποιήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Lidl Youth Camp: Ενδυναμώνοντας νεαρές γυναίκες

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του τουρνουά ήταν η Κατασκήνωση Νεολαίας της Lidl στη Βασιλεία, σε συνεργασία με την UEFA και την πρωτοβουλία WePlayStrong, που υποδέχθηκε 100 νέες γυναίκες ηλικίας 14–17 ετών από 18 χώρες της Ευρώπης. Με την καθοδήγηση προπονητών της UEFA, οι συμμετέχουσες βελτίωσαν τις ποδοσφαιρικές τους δεξιότητες, παρακολούθησαν εργαστήρια διατροφής και ψυχικής υγείας και δημιούργησαν φιλίες που θα κρατήσουν μια ζωή.

Η Madlaina (15 ετών) από το Ilanz της Ελβετίας μοιράστηκε την εμπειρία της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το Lidl Youth Camp ήταν μια καταπληκτική εμπειρία με εξαιρετικές συνθήκες προπόνησης, ιδέες που εμπνέουν και νέες φιλίες. Ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό να βρίσκομαι στο γήπεδο με τόσα κορίτσια που αγαπούν το ποδόσφαιρο.»

Fan Zones: Φρεσκάδα, παιχνίδι και κίνηση για όλους

Η παρουσία της Lidl έγινε αισθητή σε όλες τις πόλεις και τα στάδια του UEFA Women’s EURO 2025, καθώς και στις επίσημες Fan Zones, όπου πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες απόλαυσαν δραστηριότητες και μία ζωντανή ατμόσφαιρα τουρνουά, προωθώντας ενεργά έναν υγιεινό τρόπο ζωής βασισμένο στη συνειδητή διατροφή και την άσκηση.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά:

240.000 επισκέπτες συμμετείχαν ενεργά στα περίπτερα της Lidl σε Βασιλεία, Βέρνη, Ζυρίχη και Γενεύη σε Βασιλεία, Βέρνη, Ζυρίχη και Γενεύη

230.000 ποτήρια φρούτων – συνολικά 32 τόνοι φρούτων – διανεμήθηκαν σε Fan Zones και στα στάδια

Γιγαντιαίοι στόχοι με βελάκια, διαδρομές ντρίμπλας και σταθμοί φρεσκάδας ενέπνευσαν τους φιλάθλους να κινηθούν, να παίξουν και να γιορτάσουν μαζί

Η Lidl δεσμεύεται να προσφέρει σε όλους την καλύτερη γκάμα προϊόντων για μία υγιεινή και βιώσιμη διατροφή. Διαμορφώνει τη γκάμα της βάσει της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet (PHD)). Η εταιρεία στοχεύει να επεκτείνει τη γκάμα φυτικών προϊόντων έως το 2050, σύμφωνα με την PHD. Έως το 2030, η Lidl θα αυξήσει το ποσοστό πωλήσεων φυτικών τροφίμων – όπως φυτικές πηγές πρωτεΐνης, δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά – κατά 20% στις 31 χώρες όπου δραστηριοποιείται. Αυτή η συνεργασία συνδέει τους στόχους βιωσιμότητας της Lidl με τις αθλητικές της συνεργασίες και τις καθημερινές δράσεις στα καταστήματα

Lidl Awareness Team: Δημιουργώντας κουλτούρα σεβασμού στα στάδια

Σε στενή συνεργασία με την UEFA, η Lidl ανέπτυξε το Awareness Team σε όλους τους 31 αγώνες, εξασφαλίζοντας ότι κάθε φίλαθλος ένιωθε ασφαλής, αποδεκτός και σεβαστός. Ένα ειδικό σύστημα αναφοράς, που ανακοινωνόταν πριν από κάθε αγώνα και προβαλλόταν σε όλο το στάδιο, διευκόλυνε τους φιλάθλους να ζητήσουν βοήθεια ή να αναφέρουν ανησυχίες.

Η παρουσία του Awareness Team ενισχύθηκε και μέσω επικοινωνίας στο LinkedIn, στα ΜΜΕ και σε εσωτερικές καμπάνιες εργαζομένων – αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Lidl στην ευαισθητοποίηση, την ένταξη και την υποστήριξη σε κάθε σημείο επαφής.

Ο Martin Brandenburger, CEO & Προέδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς ανέφερε χαρακτηριστικά, «Η συμμετοχή μας στο UEFA Women’s EURO 2025 ήταν μια αξέχαστη εμπειρία και είμαστε περήφανοι που το κοινό το ανέδειξε ως μία σημαντική πρωτοβουλία. Το Lidl Awareness Team συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία μιας κουλτούρας που χαρακτηρίζεται από σεβασμό, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, και ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, σε όλα τα στάδια.»

Ο Guy–Laurent Epstein, Executive Director of Marketing της UEFA, δήλωσε: «Το UEFA Women’s EURO 2025 αποτέλεσε ορόσημο για το γυναικείο ποδόσφαιρο – μία γιορτή του αθλητισμού, της ενότητας και της αξιοσημείωτης προόδου. Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε συνεργάτες όπως η Lidl, της οποίας η αφοσίωση στην προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής, του σεβασμού και της ένταξης ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, εντός και εκτός γηπέδου.»

The Fresh Field: Κάνοντας τη διατροφή «απτή»

Στο Rapperswil–Jona, δίπλα στη λίμνη της Ζυρίχης, η Lidl δημιούργησε έναν αγωνιστικό χώρο σε μέγεθος γηπέδου, όπου καλλιεργήθηκαν και συγκομίστηκαν πάνω από 15 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Όλα τα προϊόντα δωρίστηκαν σε τοπικούς συνεργάτες: Tischlein deck dich, Caritas και Schweizer Tafel. Οι επισκέπτες απόλαυσαν το διαδραστικό «Μονοπάτι Φρεσκάδας», μαθαίνοντας για τη διατροφή και την ιστορία του UEFA Women’s EURO με έναν διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο.

Για μία οπτική ανασκόπηση του τουρνουά και της ατμόσφαιρας των φιλάθλων της Lidl, παρακολουθήστε το επίσημο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της συνεργασίας μεταξύ της Lidl και του UEFA Women’s EURO 2025 εδώ.