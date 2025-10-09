Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της να προσφέρει ποιότητα και οικονομία σε κάθε νοικοκυριό, προχωρά σε μια νέα πρωτοβουλία που κάνει την καθημερινή απόλαυση πιο προσιτή από ποτέ. Από τις 9 έως τις 22 Οκτωβρίου, οι καταναλωτές θα βρουν πάνω από 65 φρέσκα φρούτα με 13% έκπτωση, καθώς η εταιρεία απορροφά τον ΦΠΑ. Ακολουθεί η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας, από 23 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, με 13% έκπτωση σε πάνω από 75 φρέσκα λαχανικά.

Ο καθημερινός εφοδιασμός των καταστημάτων της Lidl Ελλάς με φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για ποιότητα, φρεσκάδα και συνέπεια. Μέσα από σταθερές συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και ένα σύγχρονο δίκτυο διανομής, η εταιρεία εξασφαλίζει ότι η φρεσκάδα φτάνει στο ράφι – και στο πιάτο – κάθε μέρα.

«Με την απόφαση να απορροφήσουμε τον ΦΠΑ, ενισχύουμε την πρόσβαση των πελατών μας σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, προσφέροντας όχι μόνο γεύση και ποιότητα, αλλά και πραγματική αξία. Είναι μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: καθημερινή στήριξη με πράξεις.» δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η σταθερή προσήλωση της Lidl Ελλάς στην ποιότητα, τη φρεσκάδα και τις προσιτές τιμές αναγνωρίζεται διαρκώς από διεθνείς φορείς. Πρόσφατα, η εταιρεία αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ως κορυφαία επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, κατακτώντας το Best Buy Award σε εννέα κατηγορίες – μεταξύ αυτών και η κατηγορία «Φρούτων και Λαχανικών» – από τον διεθνή οργανισμό ICERTIAS. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της Lidl Ελλάς ως την Νο.1 εταιρεία στην Ελλάδα για το 2025/2026, σύμφωνα με την αντίληψη των καταναλωτών.

Η Lidl Ελλάς ενισχύει σταθερά τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει φρεσκάδα, ποιότητα και οικονομία σε κάθε καθημερινή αγορά. Στόχος της παραμένει η βελτίωση της ζωής κάθε νοικοκυριού, μέσα από επιλογές που συνδυάζουν αξία και γεύση.