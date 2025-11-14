Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου & 1ο Christmas Live Stage Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 20:00

Ο αέρας γεμίζει προσμονή, τα Χριστουγεννιάτικα φώτα αρχίζουν δειλά να ανάβουν και η πόλη ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της… Η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει και το ATHENS METRO MALL είναι έτοιμο να λάμψει πιο πολύ από ποτέ! Με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα γεμάτο μουσική, εκπλήξεις και happenings, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων δίνει το πιο φωτεινό ραντεβού της χρονιάς την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν από κοντά την έναρξη της εορταστικής περιόδου, με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και το 1ο Christmas Live Stage!

Ελάτε να ζήσετε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και χριστουγεννιάτικη διάθεση, δίνοντας το σύνθημα, παρέα με τον Γιώργο Κακοσαίο, της έναρξης της πιο γιορτινής εποχής του χρόνου! Ένας από τους πιο αγαπημένους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τη χαρακτηριστική θετική του ενέργεια, θα φωταγωγήσει το εντυπωσιακό δέντρο του ATHENS METRO MALL.

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων με τον 92,3 Λάμψη FM

Η πιο λαμπερή Χριστουγεννιάτικη γιορτή ξεκινά την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα και για ένα δίωρο, με τον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό 92.3 Λάμψη FM και ένα εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Δημήτρη Σαράντο, ο οποίος θα μεταδίδει live μέσα από τις εγκαταστάσεις του εμπορικού κέντρου.

Το πρώτο Christmas Live Stage του 2025 είναι γεγονός!

Αμέσως μετά το Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, η εορταστική σκηνή του ATHENS METRO MALL θα υποδεχθεί την Κατερίνα Κακοσαίου, με τη φρέσκια παρουσία και τη δυναμική της φωνή που έχει ήδη ξεχωρίσει στη νέα γενιά καλλιτεχνών μέσα από το πρόσφατο επιτυχημένο single της.

Μαζί της, επί σκηνής θα βρίσκεται και ο διεθνής hitmaker Claydee με τις τεράστιες επιτυχίες του, απογειώνοντας το κέφι με ρυθμούς που ξεσηκώνουν και χαμόγελα που φωτίζουν τη νύχτα!

Μην ξεχνάτε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη! Μην λείψει κανείς!

Πριν το Άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, το αγαπημένο εμπορικό των Νοτίων Προαστίων θα σας περιμένει ήδη στολισμένο, λαμπερό και έτοιμο για τα πρώτα σας χριστουγεννιάτικα ψώνια. Ελάτε να περιπλανηθείτε στα φωταγωγημένα καταστήματα, να φωτογραφηθείτε κάτω από τα λαμπερά στολίδια και να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της πιο όμορφης περιόδου του χρόνου!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.athensmetromall.gr