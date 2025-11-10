Η M&S γιορτάζει 35 χρόνια λειτουργίας με ένα ανατρεπτικό fashion event και τη νέα συλλογή “Let’s Go Autumn”

Η M&S γιορτάζει 35 χρόνια λειτουργίας με ένα ανατρεπτικό fashion event και τη νέα συλλογή “Let’s Go Autumn”

Με ένα event γεμάτο στυλ και δημιουργικότητα, η Marks & Spencer γιόρτασε τα 35 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τη νέα φθινοπωρινή συλλογή “Let’s Go Autumn”.

Το επετειακό fashion event πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, έναν χώρο με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και δημιουργική ενέργεια, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την αστική κουλτούρα της Αθήνας. Εκεί, για μία αξέχαστη βραδιά, η M&S μετέτρεψε τον εμβληματικό αυτό χώρο σε ένα ζωντανό pop-up city, μια εμπειρία όπου η μόδα, η δημιουργικότητα και ο παλμός της πόλης συναντήθηκαν με φθινοπωρινό χαρακτήρα και ανεπιτήδευτο coolness.

Το event ανέδειξε τη φιλοσοφία της νέας συλλογής μέσα από μια διαδραστική περιήγηση σε διαφορετικά σημεία εμπειρίας.

Στο “Apartment 35”, η συλλογή “Let’s Go Autumn” παρουσιάστηκε σε σκηνικό που θύμιζε σύγχρονο αστικό διαμέρισμα – ζεστό, κομψό και γεμάτο M&S αισθητική.

Η συλλογή αποτυπώνει τη ζεστασιά και τον δυναμισμό της νέας εποχής μέσα από πλούσιες υφές, cosy υλικά και γήινους τόνους. Αποχρώσεις του μπορντώ, του βαθύ καφέ και του πράσινου του δάσους συνθέτουν μια παλέτα που αποπνέει φθινοπωρινή κομψότητα και διακριτική ένταση. Ανάμεσα στα highlights, το κλασικό καρό μοτίβο επανέρχεται ανανεωμένο, προσδίδοντας ένα διαχρονικό twist σε σύγχρονες σιλουέτες. Πρόκειται για μια ωδή στη σύγχρονη γυναίκα και τον άνδρα που αγαπούν το effortless style, με κομμάτια που ξεχωρίζουν για την άνεση, την πολυμορφία και τη διαχρονικότητα τους.

Το “Window Display” ζωντάνεψε τη γνωστή εμπειρία βιτρίνας του brand μέσα από ένα εντυπωσιακό installation, ενώ το “Newspaper Kiosk”, εμπνευσμένο από το κλασικό ελληνικό περίπτερο, φιλοξενούσε fashion editorials, περιοδικά και M&S snacks, συνδέοντας τη μόδα με την κουλτούρα της πόλης.

Από τα πιο φωτογενή σημεία της βραδιάς ήταν το “Flower Shop” – ένα pop-up ανθοπωλείο πλημμυρισμένο με φθινοπωρινές αποχρώσεις, όπου οι επισκέπτες δημιουργούσαν το δικό τους μπουκέτο εμπνευσμένο από την παλέτα της M&S.

Παράλληλα, το “Cinema Room” φιλοξενούσε την προβολή του νέου campaign video της συλλογής, σε ένα περιβάλλον που θύμιζε πρεμιέρα ταινίας, με popcorn bar και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των M&S εμπειριών.

Στον ίδιο χώρο προβαλλόταν και ένα αφιέρωμα στα 35 χρόνια παρουσίας της Marks & Spencer στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας την εξέλιξη του λογοτύπου του brand και τη φυσική μετάβαση στη σύγχρονη ταυτότητα “M&S”.

Ιδιαίτερο highlight της βραδιάς αποτέλεσε η live δράση του καλλιτέχνη Tones Worx, ο οποίος δημιούργησε μοναδικά έργα πάνω σε tote bags με το λογότυπο της M&S, εμπνευσμένα από τη συλλογή “Let’s Go Autumn” και το επετειακό θέμα “35 Years”.

Η fashion illustrator Bee Tranouli πρόσθεσε το δικό της καλλιτεχνικό στίγμα μέσα από live sketching, δημιουργώντας προσωποποιημένες εικονογραφήσεις εμπνευσμένες από τη συλλογή.

Το “Street Bar” και το “DJ Booth” αποτέλεσαν την καρδιά του event, απογειώνοντας τη διάθεση με δυνατές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε το street style με την κομψότητα της M&S.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των media, άνθρωποι της μόδας, stylists, celebrities και influencers, όπως η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Νικολέττα Ράλλη, ο Φίλιππος Ιωάννου (aka Fipster), η Ελίνα Καλτζάκη και ο Νικόλας Παπαδάκης (aka Gingerbread), μαζί με πολλούς ακόμη αγαπημένους content creators.

Μέσα από αυτή τη βραδιά, η Marks & Spencer απέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητα να εξελίσσεται, να εμπνέει και να συνδέεται με το σύγχρονο κοινό.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα, το brand συνεχίζει να τιμά τις αξίες του στυλ, της ποιότητας και της αυθεντικότητας, φέρνοντας τη μόδα πιο κοντά στην καθημερινότητα — με νέες εμπειρίες, φρέσκες ιδέες και τον ρυθμό της πόλης στο επίκεντρο.