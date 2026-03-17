Το 2026 σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την The Body Shop, καθώς το εμβληματικό βρετανικό brand γιορτάζει την 50ή του επέτειο. Ένα ορόσημο που δεν αποτελεί μόνο αφορμή για εορτασμό, αλλά και για μια δυναμική επανασύνδεση με τις αξίες που καθόρισαν την πορεία του brand και συνεχίζουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, όλα τα καταστήματα The Body Shop σε όλο τον κόσμο θα φιλοξενήσουν ολοήμερα events, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, επετειακές προσφορές και διαδραστικές δραστηριότητες.

Οι εορτασμοί δεν περιορίζονται μόνο σε μία ημέρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η εταιρεία θα παρουσιάσει νέες πρωτοβουλίες, εταιρικές δράσεις και λανσαρίσματα προϊόντων, στο πλαίσιο μιας επετειακής χρονιάς που τιμά την ιστορία της αλλά και το μέλλον της.

Με κεντρικό μήνυμα “Rebellious by Nature™”, η The Body Shop αναδεικνύει το αυθεντικό και τολμηρό πνεύμα που χαρακτήρισε το brand από την ίδρυσή του. Ένα πνεύμα που συνεχίζει να εμπνέει ουσιαστική αλλαγή σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, με σεβασμό στη φύση και ισχυρή κοινωνική συνείδηση.

Η Alia Hawa, Chief Commercial & Brand Officer, δήλωσε:

«Η 50ή μας επέτειος αποτελεί μια βαθιά ουσιαστική γιορτή τόσο της πλούσιας κληρονομιάς μας όσο και του μέλλοντος που ανοίγεται μπροστά μας. Πριν από πενήντα χρόνια, η Dame Anita Roddick τόλμησε να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Σήμερα ευχαριστούμε την παγκόσμια κοινότητά μας, τις ομάδες και τους συνεργάτες μας που συνεχίζουν να διαμορφώνουν μαζί μας αυτή τη διαδρομή».

Παράλληλα, ο Victor Sabbe, Global CMO, τόνισε ότι η επετειακή χρονιά θα συνοδευτεί από ένα ισχυρό πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών προϊόντων. Μεταξύ αυτών, η επανακυκλοφορία του εμβληματικού αρώματος της δεκαετίας του ’90 Dewberry, το οποίο επέστρεψε έπειτα από έντονη ζήτηση των καταναλωτών. Στους επόμενους μήνες θα παρουσιαστούν επίσης νέες σειρές περιποίησης για σώμα, πρόσωπο και χείλη, καθώς και limited-edition αρώματα και επετειακά δώρα.

Τρεις βασικοί πυλώνες για το μέλλον

Με το βλέμμα στραμμένο στα επόμενα 50 χρόνια, η The Body Shop ανανεώνει τη δέσμευσή της σε τρεις βασικούς άξονες δράσης:

Εκπαίδευση, ευκαιρίες και ασφάλεια για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια

Βιωσιμότητα, προστασία της φύσης και Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες

Χαρά, αυτοφροντίδα και ευεξία

Οι αξίες αυτές παραμένουν στον πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι η ομορφιά μπορεί να συνδυάζεται με υπευθυνότητα, ηθική επιχειρηματικότητα και κοινωνική προσφορά.

Η The Body Shop στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η The Body Shop αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τους καταναλωτές που αναζητούν cruelty-free προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, με φυσικά συστατικά και βιώσιμες πρακτικές παραγωγής. Σήμερα διαθέτει 26 φυσικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα thebodyshop.gr.

Από την ίδρυσή της το 1976 στο Brighton της Αγγλίας από την Anita Roddick, η The Body Shop υπήρξε πρωτοπόρος σε πρακτικές που σήμερα θεωρούνται δεδομένες, όπως η αντίθεση στις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα, η προώθηση του δίκαιου εμπορίου μέσω του προγράμματος Community Fair Trade και η ανάδειξη της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας στη βιομηχανία της ομορφιάς.

Πενήντα χρόνια μετά, η The Body Shop συνεχίζει να εξελίσσεται με το ίδιο όραμα: να αποδεικνύει ότι η ομορφιά δεν είναι απλώς προϊόν, αλλά φιλοσοφία και στάση ζωής.