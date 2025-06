Kassetas, Bellos, Smarnakis Organ Trio στο THEATRE OF THE NO

Παρασκευή 20 Ιουνίου

Το πολυαναμενόμενο τρίο της ελληνικής τζαζ σκηνής, «Kassetas, Bellos, Smarnakis Organ Trio», εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή του THEATRE OF THE NO – JAZZ CLUB, την Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 22:00.

Το τρίο αποτελείται από τρεις κορυφαίους μουσικούς: τον διακεκριμένο σαξοφωνίστα και συνθέτη Γιάννη Κασέτα, τον θρυλικό ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλο και τον ανερχόμενο βιρτουόζο στο hammond organ, Παναγιώτη Σμαρνάκη.

Το γκρουπ παρουσιάζει τζαζ κομμάτια από τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του ’50, συνδυάζοντας στοιχεία funk και latin jazz, προσφέροντας έναν ήχο γεμάτο ενέργεια και αισθητική που καθηλώνει το κοινό.

Γιάννης Κασέτας: Aριστούχος απόφοιτος του Berklee College of Music ο Κασσέτας έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ και έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης όπως ο Craig Handy , Ullysses Owens Jr., Jason Yarde κ.α. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από κριτικούς ως «προκλητική και εμπνευσμένη».

Σεραφείμ Μπέλλος: Από το Μεσολόγγι, με σπουδές στην Ελλάδα, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, έχει διακριθεί στην τζαζ και λάτιν σκηνή και διδάσκει ντραμς από το 2005.

Παναγιώτης Σμαρνάκης: Από τη Σύρο, απόφοιτος του Ιονίου Πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στο hammond organ και συνεργασίες με σημαντικούς μουσικούς της ελληνικής τζαζ.

Info

Γιάννης Κασέτας: σαξόφωνο

Σεραφείμ Μπέλλος: drums

Παναγιώτης Σμαρνάκης: hammond organ

Ημ/νια: Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 22:00

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/kassetas-bellos-smarnakis

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram