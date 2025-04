«La Tarea» στο ΤHEATRE OF THE NO που μας ταξιδεύει στην Κούβα!

Παρασκευή 2 Μαΐου στις 21.00

Ένα μουσικό ταξίδι στην Κούβα, την Καραϊβική και όλο τον Κόσμο

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, υποδέχεται ξανά στη σκηνή του το μουσικό σχήμα LA TAREA, την Παρασκευή 2 Μαΐου στις 21.00, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μοναδική βραδιά γεμάτη αυθεντικές μελωδίες από την Κούβα και τη Λατινική Αμερική.

Οι La Tarea με βάση την αφροκουβανέζικη μουσική, αναμειγνύουν ρυθμούς όπως salsa, son, mambo, cha cha cha, cumbia, bachata, merengue κ.α., δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αναβιώνει τη ζωντάνια και την ένταση της Λατινικής μουσικής.

Στο μουσικό τους ταξίδι αποτίνουν φόρο τιμής σε θρύλους όπως: Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Celia Cruz, Tito Puente, Mongo Santamaria, Oscar D’León, καθώς και σε διεθνείς καλλιτέχνες όπως Herbie Hancock, Nat King Cole, Ben E. King, Bill Withers, U2, Quantic και πολλούς ακόμη.

Μέλη του σχήματος La Tarea:

Tahimy Rodriguez: τραγούδι, κρουστά

Σπύρος Ασημακόπουλος: τρομπόνι, φωνητικά

Andy Redes: tres cubano

Mampre Kasardjian: μπάσο

Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος: κρουστά, φωνητικά

Συντελεστές:

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημερομηνία: Παρασκευή 2 Μαΐου στις 21.00

Εισιτήρια: 10€

Σημείωση: Το θέατρο διαθέτει επίσης μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα 4€, ποτά 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

