Ο Λούκας Γιώρκας βιώνει αυτή την περίοδο μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του, σε μια ισορροπία μεταξύ σκηνής, στούντιο και νέων μουσικών αναζητήσεων. Με το ολοκαίνουργιο ψηφιακό live concert που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε όλα τα ψηφιακά κανάλια από την Heaven Music, ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει ένα νέο επίπεδο ερμηνείας και σκηνικής παρουσίας, μεταφέροντας την ένταση και την αυθεντικότητα της συναυλίας απευθείας στο σπίτι του κοινού.

Παράλληλα, οι ζωντανές εμφανίσεις του με τον Κώστα Καραφώτη και την Τάνια Καρρά στο Ελλάδος Εικόνες στην Αθήνα και τα lives του στην Κύπρο συνεχίζουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον και να αναδεικνύουν την ικανότητά του να κρατά το κοινό καθηλωμένο, μέσα από μια ερμηνεία που συνδυάζει συναίσθημα και δυναμισμό. Η σύνδεσή του με το κοινό είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ οι βραδιές του αποπνέουν έναν ζεστό, προσωπικό χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα κλισέ των mainstream εμφανίσεων.

 
https://www.youtube.com/watch?v=UyrLriTt6fw&t=38s

Όμως, το backstage αυτής της δημιουργικής περιόδου αποκαλύπτει και μια άλλη πλευρά: τον Λούκα να παραμένει αφοσιωμένος στο στούντιο, δουλεύοντας με πάθος και υπομονή πάνω σε νέα τραγούδια και μουσικές ιδέες που θα σηματοδοτήσουν τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Η συνεχής παρουσία του εκεί δείχνει πόσο σοβαρά παίρνει τη διαδικασία της δημιουργίας, αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις και επιδιώκοντας να προσφέρει στο κοινό κάτι αληθινό και ουσιαστικό.

